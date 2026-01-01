Celebremos

Varias ciudades asturianas van, tras años de retrasos o paradas en el proceso, revirtiendo la situación de antiguas zonas fabriles, en ruina desde hace décadas, y dándoles otra utilidad, ya industrial, ya para recreo de los ciudadanos. Así, en Avilés está en marcha un procedimiento para convertir en suelo industrial y de servicios logísticos el terreno que ocupaban las baterías de coque de Ensidesa. En Xixón, ese proceso ha alumbrado, sobre terrenos de antiguos astilleros –algunos ligados a largas batallas sindicales y ciudadanas durante años– en la zona de El Natahoyo (por cierto, uno de los primeros nombres constatados de la toponimia xixonesa), y tras años de tramitación y ejecución, un paseo marítimo, denominado Naval Azul. Son unos 30.000 m2 de ambulación y zonas verdes.

En Xixón pueden celebrar también una nueva inauguración, la de la iglesia de la Universidad Laboral, tras los trabajos de rehabilitación de su cúpula, cúpula de mampostería que es la más grande del mundo en su clase, con un diámetro mayor de 40,8 metros y de 25,2 metros el menor, alzada a 25 metros de altura. La sostienen veinte arcos entrelazados, cuyo material es mampostería, salvo en los cruces mayores, donde son de hormigón armado. Está a punto de abrirse al público, no pierdan la visita y la vista de esa maravilla.

Por cierto, está también en marcha la recuperación de la piscina del conjunto de la Laboral. Perlora y la Laboral han sido víctimas -y con ellas, los ciudadanos- de la ceguera prejuiciosa de una gran parte de la izquierda asturiana.

Pero no todo son noticias buenas. El Gobierno libera este año la AP-68, en la AP-66, la del Güerna, subirán las tarifas. Sé que la situación no es la misma para la AP-66 que para la AP-68, aquí acaba la concesión a una empresa, en lo que a nosotros respecta continúa. Pero, en todo caso, la comparación no deja de producir irritación.