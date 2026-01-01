Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pedro de Silva

Un lunes prometedor

Teniendo en cuenta que la función sociobiológica de la Navidad –conmemoraciones religiosas aparte– es darle un empujoncito a la vida en la parte del ciclo anual en que está más baja, la retirada de estímulos luminosos, ornamentales y festivos en las calles, fachadas y hogares devuelve su tono lúgubre al invierno. Encima para no poca gente tocará iniciar la dieta que vaya bajando ínfulas al cuerpo, con restos de dulces y viandas todavía a la vista. Aunque las medidas compensatorias, como las rebajas, permiten meterse un atracón de consumo no calórico, al ser obligadas no dejan de ser otro trabajo. Y luego están las tareas retrasadas, que nos miran torvas y amenazadoras. Uno con otro, éste podría ser el peor lunes del año, con toda la cuesta de enero a la vista. Pero, asumido esto y sacado adelante el día, el tiempo de luz añadido desde el solsticio nos estará mandando una señal.

