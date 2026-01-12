Opinión
Nueva entrega de Parando en Villalpando: Pánico financiero
La cuesta de enero
-¿Pedimos algo de picar?
-¿Qué dices? ¿Tas llocu?
-Nun sé, cómo te veo mirando la carta…
-Yá. Pero…
-¿Qué?
-Yo yá miro la carta como quien mira pisos en Idealista: por curiosidá, non porque vaiga a...
-Ah.
-Nótase que tamos en xineru, eh.
-Yá ves. El chigre ponte la tapa más pequeña y el café yá nun quita el suañu, quita les ganes de vivir.
-Tranqui, ho.
-Hai que apretar el cinturón.
-Sí, pero’l míu yá nun tien más furacos. Y lo cojonudo ye qu’hasta va unos díes sentíame ricu.
-Normal. En diciembre toos somos Amancio Ortega con bufanda.
-"Compra, que ye Navidá", hala, venga, y tu a tope pola cai Uría, mirando escaparates…
-Empieces mercando turrón y acabes financiando un jamón a 48 meses.
-¡Esti xineru ta más empináu qu’el Angliru con nieve!
-Y espera que te lleguen los recibos: la lluz, l’agua, el gas…
-Sube tou. Hasta’l peaje del Huerna.
-Menos el mi sueldu. Yo yá apago lluces como si viviera na posguerra.
-¿En serio?
-Te lo juro. Abro la nevera cinco segundos y yá me siento culpable.
-Jobar. ¿Y cómo te calientes en casa?
-Con cobertor y resignación.
-¡Calla, ho! ¿Y la calefacción?
-Ellí ta, d’adornu. Pa mirala y recordar tiempos meyores.
-Na, la clave ye planificar.
-Sí, ho. Yo en enero planifico sobrevivir. Y, si eso, llegar a febrero con dignidá.
-Mira’l llau buenu.
-¿Cuál?
-Febrero pasa rápido. Y en marzo yá debes menos…
-Cuando voi pagar cola mi tarjeta, fai un ruiu raro, como de risa malévola.
-La mía fai igual.
-Entro al súper como si entrara en misa: con respeto y mirando precios en silencio…
-Nun me digas nada.
-¿Quiés creer qu’ayer miré’l preciu del aceite y me persigné?
-Yo pasu pola carnicería agachau, nun vaiga ser que’l chorizu de Pamplona me pida un préstamo.
-Venga, paga una sidra.
-¿Yo? ¿Tas de broma?
-Pa combatir el pánico.
-Eso non ye combatilo, eso ye provocalo.
-¿Pidimos agua del grifu?
-¡Calla, ho!
-¿Por?
-Paezme que tamién subió.
www.maxirodriguez.net
