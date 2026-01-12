Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maxi Rodríguez

Nueva entrega de Parando en Villalpando: Pánico financiero

La cuesta de enero

Pánico financiero

Pánico financiero / Pablo García

-¿Pedimos algo de picar?

-¿Qué dices? ¿Tas llocu?

-Nun sé, cómo te veo mirando la carta…

-Yá. Pero…

-¿Qué?

-Yo yá miro la carta como quien mira pisos en Idealista: por curiosidá, non porque vaiga a...

-Ah.

-Nótase que tamos en xineru, eh.

-Yá ves. El chigre ponte la tapa más pequeña y el café yá nun quita el suañu, quita les ganes de vivir.

-Tranqui, ho.

-Hai que apretar el cinturón.

-Sí, pero’l míu yá nun tien más furacos. Y lo cojonudo ye qu’hasta va unos díes sentíame ricu.

-Normal. En diciembre toos somos Amancio Ortega con bufanda.

-"Compra, que ye Navidá", hala, venga, y tu a tope pola cai Uría, mirando escaparates…

-Empieces mercando turrón y acabes financiando un jamón a 48 meses.

-¡Esti xineru ta más empináu qu’el Angliru con nieve!

-Y espera que te lleguen los recibos: la lluz, l’agua, el gas…

-Sube tou. Hasta’l peaje del Huerna.

-Menos el mi sueldu. Yo yá apago lluces como si viviera na posguerra.

-¿En serio?

-Te lo juro. Abro la nevera cinco segundos y yá me siento culpable.

-Jobar. ¿Y cómo te calientes en casa?

-Con cobertor y resignación.

-¡Calla, ho! ¿Y la calefacción?

-Ellí ta, d’adornu. Pa mirala y recordar tiempos meyores.

-Na, la clave ye planificar.

-Sí, ho. Yo en enero planifico sobrevivir. Y, si eso, llegar a febrero con dignidá.

-Mira’l llau buenu.

-¿Cuál?

-Febrero pasa rápido. Y en marzo yá debes menos…

-Cuando voi pagar cola mi tarjeta, fai un ruiu raro, como de risa malévola.

-La mía fai igual.

-Entro al súper como si entrara en misa: con respeto y mirando precios en silencio…

-Nun me digas nada.

-¿Quiés creer qu’ayer miré’l preciu del aceite y me persigné?

-Yo pasu pola carnicería agachau, nun vaiga ser que’l chorizu de Pamplona me pida un préstamo.

-Venga, paga una sidra.

-¿Yo? ¿Tas de broma?

-Pa combatir el pánico.

-Eso non ye combatilo, eso ye provocalo.

-¿Pidimos agua del grifu?

-¡Calla, ho!

-¿Por?

-Paezme que tamién subió.

www.maxirodriguez.net

