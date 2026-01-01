El temblor del mundo libre

La gente sensata está perturbada por la conducta de un aparentemente perturbado Trump. Porque en la historia cercana abundan locos con poder que han propinado dolor e humillaciones sin cuento ante la repulsa de una humanidad asustada, impotente y furiosa. Mas, en lo que alcanza la memoria, enfrente siempre existieron otros mandatarios como contrapoder efectivo ante los abusos de los que pretendían imponer su voluntad, que la ley se la pasaban por el forro, por la fuerza de las armas.

Una amiga verbaliza el pensamiento de todas cuando dice que está asustada y que hasta en la pandemia era más feliz . Pues, aunque Maduro es un criminal merecedor de juicio y castigo, y el chavismo una vergüenza para el mundo lo mismo que otros regímenes que atentan contra los derechos más básicos, lo que ha ocurrido en Venezuela ante los ojos del atónito mundo y lo que está ocurriendo ahora mismo es para temblar y no parar.

El modo humillante en el que el país más poderoso de la tierra, porque tiene las peores armas, que se sepa, ha tratado al país al que ha atacado, no solo al sanguinario, delincuente y grotesco fantoche que lo presidía, del que también hubiera debido preservar la dignidad y no exhibirlo como trofeo de guerra sometido a algo similar a la tortura en la infame foto del chándal, el desprecio vejatorio con el que se ha dirigido a la legítima ganadora de las elecciones y la arbitrariedad con la que ha entronizado a la cruel Delcy, heredera de las maldades de su presidente, aunque supuestamente traidora al mismo, arrojan un saldo siniestro y auguran un futuro pésimo, sometido el mundo ahora mismo a la voluntad de un personaje imprevisible, capaz de amenazar un día al mismo que al día siguiente considera un honor abrazar.

Si Trump hoy puede hacer lo que quiera, porque es el más poderoso en su zona de influencia y puede dictar lo que es correcto o no, no se entiende por qué Putin, Xi Jinping o Kim Jong Ung, no le van a imitar. Entre el temblor de Taiwan, Groenlandia y el mundo libre. Aunque suene horrible. Demasiado horrible.