Dicotomías, contradicciones y ¿derecho internacional?

Ramón F. Mijares es abogado

Lo que ha sucedido en Venezuela, lo que está sucediendo y lo que está por suceder me provocan una serie de reflexiones que me permito trasladar a quien quiera compartirlas.

1.- Antecedentes.

Mi primer contacto con Venezuela es a través de la música folklórica del país. Esto fue en Londres, verano de 1972, donde de la mano de Sergio y Adriana, él francés licenciado en hispánicas por La Sorbona y ella mejicana, aprendimos la mayor parte de los ritmos venezolanos, el pasaje, el joropo, el valse, el galerón, el polo margariteño, etc. Y a tocar los instrumentos propios de tan rico folklore, como el cuatro o las maracas.

Después, como consecuencia del matrimonio de mi amigo del alma Luis Rafael García Fernández con la caraqueña Guillermina Montero González voy por primera vez a Venezuela en el año 1986, residiendo principalmente en Caracas, pero visitando también las playas de Cata y Catica, así como la Isla de Margarita.

Volví en otras ocasiones, pero de especial importancia fueron los programas que realizamos bajo el paraguas del Banco Interamericano de Desarrollo (BDI), en el año 2000, ya con Chávez en el poder, consistentes en redactar la Ley de Mediación, como medio alternativo de solución de conflictos y en promover su aprobación por la Asamblea Nacional. Posteriormente el propio Tribunal Supremo del país hermano, por medio de su Sala de lo Social, nos encomendó un programa de formación sobre la Mediación.

Tengo una estrecha relación con la familia Montero González, con origen en Pola de Lena, y cuya matriarca cumplirá en estos días cien años de vida. La mayor parte de sus miembros está fuera del país, donde solamente queda mi colega Zdenko Seligo Montero, ilustre abogado penalista, que me tiene al día de lo que allí sucede.

Ya en Asturias, y recientemente, mantuve estrecha relación con la familia Rivas, excelentes músicos con su padre Alejandro, pianista y director y sus hijas Nana y Nina, violonchelistas.

2.- El chavismo.

En el año 1999 Hugo Chávez, que previamente había sido condenado por un intento de golpe de Estado, accede al poder en una elecciones democráticas. Al principio parece que todo son buenas intenciones, como lo demuestra el hecho de su interés en promover algo tan moderno como la Mediación como fórmula alternativa de solución de conflictos, pero con el paso del tiempo la deriva culmina con un escoramiento hacia el comunismo, dirigido por la República de Cuba, que se infiltra en el ejército, en la educación y en la sanidad, a cambio de recibir energía en forma de petróleo.

La economía en estos veintisiete años no hizo más que derrumbarse provocando la salida de casi nueve millones de venezolanos de su patria, y convirtiendo al país con más reservas petrolíferas del mundo en un país sin gasolina.

Durante todos estos años la represión a los opositores ha sido brutal, con detenciones, torturas y ejecuciones que se cuentan por miles. Actualmente hay más de mil presos políticos. La mayor parte de la población vive en la indigencia, se desplomó la producción petrolera, cerraron empresas e industrias, colapsó el sistema de salud.

En julio del año 2024 se celebraron elecciones presidenciales que ganó el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, a pesar de lo cual el gobierno de Maduro hizo caso omiso del resultado electoral y se autoproclamó ganador, continuando con sus actos de represión.

En los últimos años y especialmente en el primer año del mandato de Donald Trump, en su segunda legislatura, viene éste acusando al gobierno venezolano, de dirigir una banda de narcotraficantes y a Maduro de dirigir el Cártel de Los Soles, desplegando a lo más granado de su Armada en el Caribe y atacando supuestas lanchas de narcotraficantes.

3.- Los hechos.

En la madrugada del 3 de enero del 2026 en un enorme despliegue del potencial americano, con cientos de aeronaves sobrevolando y bombardeando Venezuela, consiguen acceder al edificio donde dormían Maduro y esposa, deteniéndolos y "extrayéndolos" del país. Hoy están en una prisión de Nueva York, a la espera de un juicio por narcotráfico. Al tiempo negociaron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para que se hiciera cargo de la Presidencia, bajo la tutela de USA.

El principal interés de Trump, en este momento, es el control de la producción de petróleo que se encomendará a las petroleras norteamericanas, que tendrán que desembolsar la friolera de 20.000 millones de dólares para hacerla rentable.

4.- El narcotráfico.

Es la causa principal, o la excusa, por la que Estados Unidos interviene en la llamada "extracción" del matrimonio Maduro y la razón por la que las Fuerzas Armadas norteamericanas han abierto fuego contra diferentes naves que surcaban el Caribe, acusadas de narcotráfico.

Aparentemente lo que se persigue es un delito. El principio básico del Derecho Penal es "nulla pena sine lege", es decir que no se puede castigar a nadie si no viene previsto en la Ley. Y ¿Qué Ley? Hasta hace poco otro principio del Derecho era la territorialidad del Derecho Penal, y podríamos pensar que si los actos delictivos de Maduro afectan a los Estados Unidos, se podría aplicar la Ley Penal de USA (Para Maduro el Derecho Penal del enemigo), para lo cual hay que detener al delincuente y juzgarle. No vale bombardear barcos por su supuesta condición de narcotraficantes, ocasionando al menos ochenta muertes (80 asesinatos).

La "extracción" se hace supuestamente como una operación policial, para evitar solicitar permiso al Congreso, pero realmente es una operación militar con un despliegue de fuerzas nunca vistas, que se parece más a una invasión en toda regla.

Dudo mucho que el narcotráfico merezca tal despliegue. Hay una forma mucho más barata y sencilla de acabar con él y es "la legalización" de la droga en todo el planeta, pero eso a los Estados Unidos de América no le interesa, porque el dinero que proviene del tráfico ilegal está depositado, principalmente, en la Banca americana.

Por tanto 1) no me creo que la causa del ataque sea el narcotráfico; 2) esto no es una operación policial; 3) esto es una ataque sin precedentes a un país soberano, con el objetivo de aprovecharse de su petróleo.

5.- Donald Trump.

Su primer mandato como Presidente de los USA se extiende del 2017 al 2020, cuando pierde las elecciones frente a Joe Biden, pero, como no acepta haber perdido, promueve el asalto a Capitolio el día 6 de enero del 2021, en un intento del golpe de Estado, que la Justicia aún no ha podido enjuiciar y cuyos participantes ya han sido indultados por el Presidente en la actual legislatura. La democracia de Estados Unidos está en duda ante esta situación.

Con estos antecedentes Trump ha venido gobernando, durante 2025, a golpe de caprichos, ocurrencias, enfados y amenazas orillando tanto a la Ley como a los Jueces encargados de aplicarla, llegando a desobedecerlos flagrantemente.

Se podría decir que estamos ante un delincuente, al que nada le importa, ni siquiera las leyes de su propio país. Algunas de sus actuaciones podrían ser objeto de enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, pero, para ello habría que detenerlo y a ver quién puede hacer una operación similar a la que estamos estudiando, bien en la Casa Blanca o en su casa de Mar a Lago.

6.- Las razones.

El gobierno de Trump mantiene que la operación descrita anteriormente es una operación policial y, como tal, no necesita autorización del Congreso, aunque está a la vista de cualquiera que la acción fue una acción de guerra con todas las consecuencias.

Se supone que fue una acción policial, aunque la haya realizado la Marina de Guerra más poderosa del planeta, para detener al dirigente del Cártel de Los Soles, manteniendo al resto del gobierno.

Ya hemos visto más arriba que el narcotráfico no podía ser la razón del ataque y ya estamos viendo que eso no era así, pues el Presidente Trump no se corta en decir que quiere el petróleo venezolano y ya tiene garantizados cincuenta millones de barriles del negro crudo.

7.- El pueblo venezolano.

Mientras tanto el pueblo venezolano sigue como estaba. Los presos políticos siguen presos, la población sigue al borde de la miseria. La represión se ha recrudecido y el pueblo no ve que esto vaya a solucionarse positivamente. A los Estados Unidos no le importa la libertad del pueblo venezolano. Ya lo han dicho: nos interesa el petróleo únicamente. Luego ya veremos si convocamos elecciones.

Me gustaría pensar que Trump quiere forzar a Delcy a cambiar las estructuras chavistas y convocar elecciones, pero no sé por qué me da que por ahí no van los tiros. Desde luego, si tiene el control del país, como parece, lo puede hacer. Si no lo hace será porque no quiere.

8.- El Gobierno.

Seguramente lo más fácil para USA es mantener las estructuras gubernamentales actuales si, como parece, las pueden controlar y manejar a su antojo. Supuestamente todo el gobierno estaba implicado en el narcotráfico, Delcy Rodríguez, flamante Presidente del Gobierno; Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la cabeza pensante del actual chavismo y la cúpula militar, con dos mil quinientos generales (más que todo el ejército USA), los principales beneficiados del trapicheo.

Se puede decir que Estados Unidos, en unos minutos de operación militar, ha invadido Venezuela, puesto que la nueva presidenta se ha puesto a disposición del ejército invasor y comprometido a hacer lo que Donald Trump le exija, como es el control total del petróleo. No parece que le importe mucho la dramática situación del pueblo.

El Gobierno, aunque controlado por USA, continúa siendo chavista a todos los efectos, por lo que de momento las esperanzas de los venezolanos, que en los primeros momentos de la operación extractiva se las prometían muy felices, se están convirtiendo en agua de borrajas. Hasta el momento no se le ha oído a Trump ni una palabra relacionada con la opresiva situación del pueblo venezolano.

9.- Los Estados Unidos de América.

Desde principios del siglo XIX las pretensiones de los gobiernos estadounidenses fueron siempre convertir a los países situados al Sur de Río Grande en el patio trasero, o, como decía el Presidente Monroe, en un pernil o jamón que se han de comer los norteamericanos.

Esto viene siendo así desde entonces hasta el día de hoy. En Europa estamos acostumbrados a la salvadora intervención de USA, después de ambas guerras mundiales, pero no nos engañemos, en ambos casos la reconstrucción europea fue un gran negocio para los americanos, aunque nos vimos beneficiados por ellos, incluso en la implantación de las democracias a su imagen y semejanza.

Pero nuestros hermanos sudamericanos saben que para ellos no es así. Recuerden la caída de Salvador Allende en Chile, la dictadura militar de Argentina, la detención del General Noriega en Panamá, por poner solo tres ejemplos.

10.- ¿Y El Derecho Internacional?.

Todos sabemos que el llamado Derecho Internacional nace en España, concretamente en el Convento de los Dominicos de San Esteban, de Salamanca, con el Padre Suárez y el Padre Francisco de Vitoria. Desde entonces fue evolucionando hasta llegar el final de la Segunda Guerra Mundial cuando se decide constituir la Organización de las Naciones Unidas, que, aunque con muy buenas intenciones, nace lastrada por el veto conferido a los cinco grandes del Consejo de Seguridad. El Derecho Internacional es un conjunto de normas, principalmente recogidas en Tratados Internacionales, que se cumplen si existe buena fe entre las partes, pero que si no se cumplen no pasa nada. Antes del nacimiento del Derecho Internacional nuestro mundo se dirigía por la ley del más fuerte y, hoy día, también.

La Historia está llena de ejemplos. Hoy día, sin ir más lejos, Trump ya está hablando de Cuba, Méjico y ¡de Groenlandia!, perteneciente a un país de la OTAN.

Y ante esta situación ¿Qué podemos hacer? Pues, como europeos, reforzar nuestra unión y estrechar relaciones con América del Sur, sin descartar en un futuro una Unión Europea que incluya a la Federación Rusa.