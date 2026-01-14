El Valle cuántico

Mañana, jueves, 15 de enero, la Biblioteca de El Entrego acoge la conferencia "Combinando inteligencia artificial y computación cuántica", impartida por el investigador del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN-CSIC), doctor José Miguel Alonso Pruneda; en la charla se presentarán las claves de una transformación científica que ya está en marcha en el corazón de San Martín del Rey Aurelio y será una oportunidad para conocer cómo la inteligencia artificial puede potenciar los algoritmos cuánticos, y cómo estas sinergias pueden aplicarse en campos tan diversos como la medicina personalizada, la logística, la energía o la defensa, analizando aspectos fundamentales de la próxima "revolución industrial" que podría beneficiar al Valle del Nalón.

Aunque durante las últimas décadas, El Entrego y otros núcleos del Valle del Nalón, han sufrido el declive de la industria minera, la resiliencia de sus gentes ha permitido que, lejos de resignarse, se hiciera una ambiciosa apuesta por reinventarse como polo de innovación. El Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), centro mixto de investigación, del que forman parte el CSIC, la Universidad de Oviedo y el Principado, no solo destaca por su excelencia investigadora, sino por su capacidad de transferencia tecnológica en líneas de trabajo sobre materiales nanoestructurados, tecnologías cuánticas y modelización avanzada que lo convierten en un socio estratégico para empresas emergentes y proyectos industriales de alto valor añadido, se ha convertido en el buque insignia de esta nueva etapa. Su reciente impulso, con la ampliación del Centro TIC y la futura instalación del primer ordenador cuántico fabricado íntegramente en España, situarán a El Entrego en el mapa internacional de la ciencia de vanguardia.

Este hito, que supone un impulso a la soberanía digital europea con el soporte de los fondos europeos, mediante programas como Quantum Flagship y EuroQCI, y estatales, en el marco de la Estrategia Nacional en Tecnologías Cuánticas, abre la puerta a nuevas industrias vinculadas a la computación, la simulación molecular, la inteligencia artificial y las comunicaciones seguras.

La instalación del primer ordenador cuántico íntegramente fabricado en España en El Entrego no es solo una apuesta por la ciencia: es una declaración de intenciones sobre el futuro del territorio. La posibilidad real de que industrias del ecosistema cuántico se instalen en el valle, aprovechando la infraestructura del CINN y el capital humano local, abre un horizonte de empleo de calidad, colaboración público-privada y revitalización económica, en el que Asturias –en particular el Valle del Nalón– pueden jugar un papel clave como nodo de alta especialización científica y capacidad de atracción de talento.

En definitiva, el "Valle cuántico" no es solo una idea: es el nombre de una esperanza. Una esperanza que combina conocimiento, estrategia y arraigo para que El Entrego y el Valle del Nalón se conviertan en protagonistas de la próxima revolución tecnológica. Porque si el carbón fue el motor del siglo XX, el bit cuántico puede ser el del XXI. Y Asturias está lista para encenderlo.

Esta charla está organizada por la Asociación Cauce del Nalón y el Ayuntamiento de San Martín Aurelio, con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, y contará con la presencia de José Ramón Ardines, alcalde de San Martín del Rey Aurelio, e Isabel Rivera, presidenta de Cauce del Nalón. También participará Adolfo Fernández, director del CINN, y yo mismo.