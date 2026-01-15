Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos estilos, la misma mano

Un lector asiduo y a ratos enojoso, de los que busca, toquetea y con frecuencia encuentra la pared más vulnerable al argumento, escribe a propósito de mi llanto por Groenlandia de hace días: "Oye, ¿te parece muy diferente lo de Marruecos con el Sahara español de lo de Trump con Groenlandia?". El mensaje me deja pensativo, y tres minutos después él mismo añade: "Ya, España éramos fachas y colonialistas y Dinamarca progres y demócratas. Aparte de que no vas a comparar a Hassan II con Trump, por supuesto". Con esa dejada irónica pone fin al venial picotazo, pero queda el aguijón dentro. De la ocupación marroquí del Sáhara, coincidente con la muerte de Franco y el inicio de la monarquía juancarlista (noviembre de 1975), se ha escrito poco al cumplirse los 50 años. Hoy se conoce el papel clave en el asunto del Departamento de Estado USA, pero entonces procuraba que no se viera la mano.

