Inteligencia artificial para inteligentes

No hay burbuja en las expectativas tecnológicas de la Inteligencia Artificial, pues una evidencia que la explosión de la IA lo condicionará todo, una revolución sin paragón, mayor incluso que lo ocurrido con la aparición de los ordenadores. La IA y la Robótica van a cambiar la gran masa de la estructura laboral, la productividad y la capacidad de inventar en todos los campos: en medicina, biotecnología, en la construcción, en la administración, en la enseñanza, y con la computación cuántica se acelerará aún más. Los asuntos jurídicos se procesarán vía IA como si estuvieras interactuando con los mil abogados experimentados juntos operando desde la nube de los inmensos "centros de datos". Si vas al médico, el especialista IA realiza el análisis clínico más completo, preciso y en tiempo récord y realizado con eficiencia por los mejores hospitalarios a la vez. Los maestros serán remplazados, y esto ocurrirá en pocos años. El mago IA ya ha salido de la lámpara de Aladino.

Las redes neuronales artificiales tienen su origen hace treinta años, pero es ahora cuando explosionan por la velocidad de cómputo integrados en la "nube": más de 200.000 millones de parámetros que no repiten errores. Un avance de la capacidad computacional que lo cambia todo desde ya. Ni el mundo económico ni el político ni el social está preparado para ello, pero va afectar a todos porque es imparable y ya ha empezado a fraguarse y a estructurarse. La responsabilidad en el uso de la tecnología se encuentra en las manos de los humanos, es por eso, que los que sean capaces convivir con las máquinas y desarrollen habilidades para crearlas y controlarlas dominarán el futuro, incluida la perversidad del transhumanismo fuera del marco moral. Los diferentes modelos de la IA mecatrónica compaginada con la ciencia cuántica llegará un punto que ira sola de modo que se retroalimentará para generar una inteligencia aún mayor: esa es la superinteligencia artificial que dejará atrás al común de los humanos.

Ya se está desarrollando la "neuro-tecnología", que consiste en una interface entre celebro y computadora para conectar el cerebro humano y los ordenadores con la aspiración de mejorar las capacidades humanas. La hibridación entre hombre y máquina tendrán fronteras definidas por lo que siempre habrá espacio para ir integrando más tecnología, y ahí está la clave para identificar que tipos de empleo se requerirán, cómo van a desarrollarse en ese futuro que se nos viene sin pausa. El reto no es eliminar esos espacios sino aprovecharlos a través de competir en talento a causa del IA que multiplicará exponencialmente la productividad. En menos de una década, la mayor parte del trabajo será “free lance” que preferirá no aliarse con ninguna empresa, aunque convivan y trabajen para ellas. Habrá que cambiar la forma de compilar los programas educativos, con profesionales mejor preparados y con modelos de enseñanza más flexibles y especializados en mecatrónica e inteligencia natural para adaptarse a los nuevos empleos y no apalancarse en labores repetitivas en vía de extinción. Los estadounidenses y chinos están peleando ferozmente en la preponderancia de la Inteligencia Artificial.

¿Y qué hace Europa? Tenemos una presidenta europea, varios vicepresidentes ejecutivos y comisarios y a lo que se dedican es a enredarse en normativas que ahuyentan proyectos de inversión tecnológica aplicando aranceles internos que no son más que proteccionismo destructivo. En el caso de España, la cadena genética digital es altamente dependiente de países avanzados, por lo que el acoplamiento a la IA requiere una estrategia decidida con la innovación, que ahora, ni mucho menos ocupa ni preocupa a los políticos de aquí. Eso sí, en temas de ecología, cambio climático y chorradas regulatorias tenemos capacidad de desarrollo. Es el momento de la innovación tecnológica con un ecosistema regulatorio y fiscal favorable para su desarrollo. La IA es la mayor intervención eruptiva de la historia que modula toda la acción económica y de empleo en el mundo: a mayor brecha tecnológica menor riqueza y peor empleo. La propia OCDE afirma que en solo cinco años seis de cada diez empleos se verán afectados por la inteligencia artificial, y en diez, la mayor parte del trabajo actual no existirá. El mundo va a velocidad de la luz y los nuevos proyectos de inteligencia artificial bien podrían llevarnos a la siguiente etapa de la evolución humana.