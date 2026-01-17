Opinión
Adoradores del aceite de piedra
¿Es el petróleo una fuente de energía o una religión? Un multiplicador de la fuerza humana, liberándola de límites físicos mediante la ignición de un raro óleo. Una mutación antropológica iniciada hace más de siglo y medio con el motor de explosión –su uso principal– que pasa a la conciencia con los rasgos de una religión a la vez masiva e individual: vehículos, máquinas o aparatos movidos por petróleo son de uso común y personal, con el tanque de gasolina como depósito de fe. Se trata de una religión liberadora con su propio génesis –los combustibles fósiles, fruto de la quema de los grandes bosques– profetizada por la alquimia con la piedra filosofal. Los negacionistas del cambio climático que acosan al movimiento ecologista, combaten las renovables, levantan los carriles-bici, veneran a Trump y rechazan la ciencia defienden la religión heredada de sus padres. Así que vamos listos. n
