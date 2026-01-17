Lo que desates en la tierra

Está el mundo "guapu", que diríamos en Asturias, como para andar con broncas entre Estado e Iglesia o Principado y Arzobispado. Se empeñan los políticos en aplicar su máxima "con la Iglesias hemos topado", pero al final tratan de sacar votos –nunca mejor dicho– de pobreza, obediencia y castidad declinando las urnas con proselitismos, derribando principios con tal de alcanzar sus fines.

Las dos o tres faltas presidenciales a la homilía de Covadonga, desde 1983, es por el deseo de hacer oídos sordos de quien teniendo el poder omnímodo en la tierra no le gusta lo que le viene del cielo. Contradiciéndose, regalan al Papa de Roma escrituras originales a las que se deberían atener. Tales han sido los viajes a San Pedro de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se empeñó, sin éxito, en traer a Su Santidad el Papa Francisco a Canarias. ¿Qué hacía el Presidente de Canarias?

Yolanda alcanzó un logro épico tras los fracasos de sus predecesoras, vicepresidentas Sáenz de Santa María y Teresa Fernández de la Vega, cuyo Gobierno entró en conflicto con la Iglesia por la asignatura Educación para la Ciudadanía. De Benedicto XVI a León XIV que media, ha habido unas cuantas visitas de líderes autonómicos a la hoy embajadora, esa misma que promovió la LOMLOE. En etnografía a esto se le denomina "portero".

Isabel Celaá ató la asignatura de Educación en valores Cívicos y Éticos, y pidió que la Religión no puntuara para acceso a la Universidad, ni que tuviera becas para quienes la eligen. La hoy embajadora descarta olímpicamente el formato científico (holístico) del estudio de la religión, en el que estuvieron inmersos Marx y Weber, desde Freud a Durkheim o la antropología prospectiva de James Frazer (religión y magia) que no religión y patria.

Hasta que la "teocracia externa" nos doblegue (esperando que Trump no pida un Papado), los euros para becas y acceso a los estudios de teocracias saldrán de las arcas que negaron la mayor. Los valores sobrevenidos doblegan a la Historia.

Por el momento, en Nueva York ya juran el cargo a la Alcaldía con el libro sagrado del Corán bajo la mano. Eso llegará a la España "aconfesional" algún día no muy lejano, a la espera de conocer el desenvolvimiento demográfico actual. La pregunta cae por su propio peso del andamio, dejándonos colgados de la brocha: "¿Si como Presidente del Principado no compareces en la cuna del cristianismo en España y per saltum te vas al Vaticano silenciando lo que has atado en el Cielo, qué tipo de incertidumbre generas en tu Tierra?".