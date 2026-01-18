Opinión
La ciencia en un tuit: Chips inteligentes
Una nueva generación de chips diminutos está revolucionado el panorama de los dispositivos móviles al incrementar notablemente su capacidad de procesamiento. Gracias a estos chips inteligentes, la inteligencia artificial puede ejecutarse directamente en el teléfono, lo que elimina la necesidad de depender constantemente de la nube para realizar tareas avanzadas. Esta evolución tecnológica no solo optimiza el rendimiento de los dispositivos, sino que también mejora de manera significativa la privacidad de los usuarios, ya que los datos sensibles permanecen en el propio terminal. La integración local de la IA permite, además, que los teléfonos inteligentes operen de forma más eficiente y autónoma, proporcionando respuestas rápidas, personalizadas y adaptadas a las necesidades particulares de cada usuario.
