El consenso como legado

En la larga trayectoria política de Graciano Torre, hay un hito que el municipalismo asturiano debe destacar hoy, con respeto y con gratitud: fue el primer Presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC).

En 1995, la FACC nació con muy escasos recursos –un despacho prestado en la Junta General–, pero con unos cimientos sólidos, construidos desde el principio sobre el consenso y la voluntad de sumar. Aquella forma de hacer, serena y rigurosa, que instauró Chano, permitió que la Federación echara raíces y se convirtiera en una herramienta útil para todos los concejos, desde la diversidad y con un objetivo común: fortalecer el municipalismo y mejorar la respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Tres décadas después, la FACC ha evolucionado de manera notable. Ha ampliado su actividad, ha reforzado su estructura y ha asumido nuevos retos, acordes con una Asturias que cambia. Sin embargo, lo esencial permanece. Los cimientos que la sostienen siguen siendo los mismos que Graciano Torre levantó junto a la primera Comisión Ejecutiva: el respeto institucional, el diálogo y la cultura del acuerdo como vía para avanzar.

Esa cultura del consenso que Chano supo imprimir en los órganos de gobierno de la Federación ha sido heredada y transmitida por quienes, desde entonces, hemos asumido la responsabilidad de presidir la FACC. No como una fórmula retórica, sino como una convicción práctica: la unidad municipalista se construye escuchando, entendiendo la pluralidad y buscando puntos de encuentro.

Hoy, tras su fallecimiento, es justo subrayar este legado. Graciano Torre será recordado por sus cualidades personales y por su compromiso público, pero también –y de forma muy especial– por su contribución decisiva al nacimiento de la FACC. El municipalismo asturiano le debe una parte importante de su historia reciente y, por ello, le rendimos homenaje desde el reconocimiento y el afecto.