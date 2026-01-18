Opinión
Lío en la casa del idioma
No resulta fácil identificar la línea de conflicto de la actual sacudida en los territorios de la Real Academia. En lo descriptivo parece claro que el diccionario no debería hacer vida al margen de la infinita creatividad del hablante, pero tampoco pasar a ser un vertedero de efímeras ocurrencias, sin separación siquiera de materiales. Desde luego la RAE tampoco debería ser (y seguramente no es) la policía de costumbres de lo políticamente correcto. Pero, en lo prescriptivo, debería optar siempre por el rigor, pues, siendo evidente que literatura e idioma se construyen y recrecen en las afueras de la norma, perdiéndole el respeto o sin más transgrediéndola, solo la firmeza de la propia norma hace posible una transgresión creadora. Es la misma razón por la que Georges Bataille, el mayor transgresor en literatura erótica (entre otras) del siglo XX, era firme partidario de la moral sexual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)