Un político de corazón asturiano

Hoy despedimos con tristeza a Graciano Torre, "Chano", una figura reconocida en el socialismo asturiano y de la política regional de Asturias. Su trayectoria, marcada por la coherencia, el compromiso y la lealtad, deja un legado que seguirá inspirando a quienes creemos en la política como servicio público y como instrumento para mejorar la vida de las personas.

Chano comenzó su andadura política en el ámbito local, como alcalde de San Martín del Rey Aurelio (1991-2001) y presidente de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Desde el primer momento, su vocación por el territorio y por el bienestar de la ciudadanía fueron evidente. Siempre atento a los problemas de la gente, escuchaba con paciencia y respondía con claridad y decisión, sin perder nunca ese toque de humor que suavizaba las conversaciones más tensas.

Más adelante, en la política regional, ejerció como consejero de Trabajo y, posteriormente, de Industria y Empleo, bajo la presidencia de Javier Fernández fue consejero de Economía y Empleo. En ese periodo coincidí con él muy estrechamente, incluido el asiento en el Consejo de Gobierno: él gestionando políticas económicas y laborales con un profundo sentido territorial, yo desde Sanidad. Juntos compartimos el desafío de fortalecer Asturias en un contexto de severa crisis económica. En todo momento, Chano combinó visión estratégica con cercanía, firmeza con humanidad, y decisiones exigentes con un humor sutil que siempre dejaba espacio para la complicidad.

Como miembro activo de la Ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana, Chano defendió la cohesión del partido y promovió propuestas sólidas y pragmáticas. Su trabajo estuvo guiado por el rigor, el sentido común y un compromiso auténtico con la gente y con Asturias.

Graciano Torre deja un legado de integridad, esfuerzo y cercanía. Fue un político capaz de escuchar, sumar esfuerzos y actuar siempre con corazón. Su recuerdo permanecerá vivo entre quienes valoramos la política honesta, cercana y comprometida con el bien hacer.

Descansa en paz, Chano. Asturias, y los socialistas, te estaremos siempre agradecidos.