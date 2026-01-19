Asturianos por el mundo

-¿Tu crees que la gente viaja pa conocer sitios o pa poder dicir que los conoz?

-Qué sé yo, Cristina, ¿por qué me preguntes eses coses?

-¿Por qué venimos a Fitur tolos años si depués nunca viajamos?

-Yá sabes que me dan mieu los aviones.

-Si solo fuera eso…

-¿Qué, ho?

-Date mieu la vida.

-Nun digas bobaes, Cris. Hai que ser prácticos.

-¿Qué, ho?

-Vienes en Alsa, dante el mundo empaquetau, y vuelves pa casa.

-Y el añu que vien volvemos.

-Claro. Pa ver si’l mundo sigue igual de lejos.

-Pero, vida, esto ye pa los profesionales del turismo, pa generar negociu…

-¿Y qué? Nuna mañana yá tuvimos en más países qu’en toa nuestra vida.

-¿Qué dices?

-Y sin jet lag. Ni descomposición intestinal.

-Son hologramas, Ricardo.

-Bueno, muyer, algo queda.

-Sí. Los folletos.

-Y la sensación.

-¿Sensación de qué?

-De haber estado . Mira qué cantidá de folletos lleves. ¿Non ye cultura?

-Non, ye papel.

-Una esperiencia inmersiva, Cristina.

-Yá, pero…

-Pónente unes gafes y yá tuvisti.

-¿Quién lo dijo?

-Agora lo de viajar yá non ye como antes, muyer.

-¿Por?

-El turismu ye como la vida: un escaparate. ¡La gente qué sabe!

-¿Entós nunca vamos dir a México?

-¿Pa qué, ho?

-Coime, Richi…

-Te pones delantre del escaparate, subes la fotuca a Instagram y, hala, ¡a mamar!

-Pero muncha gente vien equí a escoger ónde dir.

-Y depués va al sitiu y pásase el tiempu sacando semeyes pa demostrar que tuvo.

-Ye verdá.

-Al final, viaja más el móvil que la persona.

-Claro. Y vuelve más cansáu l’alma que’l cuerpu.

-Mira, venden desiertos con aire acondicionáu, silenciu espiritual con muncha megafonía…

-Autenticidá envasada al vaciu.

-Sí, ho. ”Una esperiencia única” en cada sitiu.

-La cosa ye vender, coime, esta vida ye una feria.

-Qué ganes tengo de llegar a casa…

-¿Pa qué? ¿Pa pensar ónde vamos viajar?

-¡Calla, ho, qué va!

-¿Entós?

-Pa poneme a leer folletos nel sofá. n

www.maxirodriguez.net