Opinión
Asturianos por el mundo
La feria de la "experiencia única"
-¿Tu crees que la gente viaja pa conocer sitios o pa poder dicir que los conoz?
-Qué sé yo, Cristina, ¿por qué me preguntes eses coses?
-¿Por qué venimos a Fitur tolos años si depués nunca viajamos?
-Yá sabes que me dan mieu los aviones.
-Si solo fuera eso…
-¿Qué, ho?
-Date mieu la vida.
-Nun digas bobaes, Cris. Hai que ser prácticos.
-¿Qué, ho?
-Vienes en Alsa, dante el mundo empaquetau, y vuelves pa casa.
-Y el añu que vien volvemos.
-Claro. Pa ver si’l mundo sigue igual de lejos.
-Pero, vida, esto ye pa los profesionales del turismo, pa generar negociu…
-¿Y qué? Nuna mañana yá tuvimos en más países qu’en toa nuestra vida.
-¿Qué dices?
-Y sin jet lag. Ni descomposición intestinal.
-Son hologramas, Ricardo.
-Bueno, muyer, algo queda.
-Sí. Los folletos.
-Y la sensación.
-¿Sensación de qué?
-De haber estado . Mira qué cantidá de folletos lleves. ¿Non ye cultura?
-Non, ye papel.
-Una esperiencia inmersiva, Cristina.
-Yá, pero…
-Pónente unes gafes y yá tuvisti.
-¿Quién lo dijo?
-Agora lo de viajar yá non ye como antes, muyer.
-¿Por?
-El turismu ye como la vida: un escaparate. ¡La gente qué sabe!
-¿Entós nunca vamos dir a México?
-¿Pa qué, ho?
-Coime, Richi…
-Te pones delantre del escaparate, subes la fotuca a Instagram y, hala, ¡a mamar!
-Pero muncha gente vien equí a escoger ónde dir.
-Y depués va al sitiu y pásase el tiempu sacando semeyes pa demostrar que tuvo.
-Ye verdá.
-Al final, viaja más el móvil que la persona.
-Claro. Y vuelve más cansáu l’alma que’l cuerpu.
-Mira, venden desiertos con aire acondicionáu, silenciu espiritual con muncha megafonía…
-Autenticidá envasada al vaciu.
-Sí, ho. ”Una esperiencia única” en cada sitiu.
-La cosa ye vender, coime, esta vida ye una feria.
-Qué ganes tengo de llegar a casa…
-¿Pa qué? ¿Pa pensar ónde vamos viajar?
-¡Calla, ho, qué va!
-¿Entós?
-Pa poneme a leer folletos nel sofá. n
www.maxirodriguez.net
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
- Buscan a una mujer desaparecida desde ayer en Cangas del Narcea
- El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Yulia Codau, la rumana que llegó a Grado y ahora cultiva faba asturiana: 'No sé si merece la pena seguir, quienes intentamos hacerlo bien tenemos muchos requisitos