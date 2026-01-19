Opinión
Chano, vivo en la memoria
El legado profesional y político de un hombre justo que se entregó sin reservas a las tareas que acometió
Tristemente, se apagó la vida de Graciano Torre. Aunque somos conscientes de nuestra condición de seres biológicos y, según la irremediable pulsión del tánatos, mortales, nos cuesta resignarnos. A pesar de ser conscientes de esta realidad, en estas ocasiones sentimos rabia por la irremediable pérdida de personas que quisiéramos en plenitud de vida y cuya muerte se nos antoja demasiado pronta. Estas circunstancias representan una buena ocasión para insistir en la necesidad de seguir apostando por el conocimiento de la ciencia médica.
Pero, como afirma Emilio Lledó, somos memoria. Tenemos muchas razones para mantener vivo en la memoria a Chano. Quienes tuvimos la fortuna de disfrutar de su amistad y conocemos el alcance de su labor, podemos afirmar que somos muchas las personas que le mantenemos en nuestra memoria y mientras sea memoria, estará vivo.
Lo será en su entorno familiar cercano, pero indudablemente lo estará en las muchas otras personas que convivimos con él, sus amigos, sus colegas, sus compañeros socialistas, sus conciudadanos. Desde su profesión como docente, maestro de escuela pública de su municipio, a su labor como político, especialmente como Alcalde de San Martín del Rey Aurelio, ha dejado una imborrable huella. Por eso, su memoria seguirá viva.
Más allá de los tópicos frecuentes en los obituarios, a lo largo de su vida, Chano fue merecedor del reconocimiento por su comportamiento humano, por su labor profesional y su desempeño político.
Su compromiso profesional y político le llevó a entregarse sin reservas a las tareas que acometía. Nunca miró a otro lado ante cualquier causa justa que pudiera apoyar. Con esa actitud fue un maestro recordado, un alcalde querido en su pueblo de San Martín del Rey Aurelio y un consejero eficaz del Gobierno del Principado de Asturias.
Nelson Mandela dejó dicho: "Siempre es el momento de hacer las cosas bien".
Tú lo hiciste siempre, Chano. Por todo eso debes continuar vivo en nuestra memoria.
