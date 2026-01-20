¿Financiación a la carta?

Ante la imposibilidad de un mínimo consenso con los interesados, prospera la idea de que la oferta del Gobierno para un nuevo sistema de financiación autonómica quede abierta a la adhesión o no de cada comunidad. Es un planteamiento sin precedentes, creo, aunque tampoco los tiene la holgura de la Hacienda Pública para mejorar a algunas comunidades sin perjudicar a las restantes, debido a la buena marcha de la economía y la recaudación. Un nuevo episodio insólito de un tiempo político insólito, de bloqueo parlamentario, congelación presupuestaria, continuismo gubernamental, abundancia fiscal e ingenierías financieras y políticas varias para, de facto, incrementar incluso con fuerza el gasto (como en defensa, o el "fondo soberano"). El problema está en el coste de este ingenioso experimento para la normalidad democrática, en la que los bloqueos se resuelven con la llamada a urnas.