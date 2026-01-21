Opinión
La agonía de los grandes almacenes
Durante décadas, los grandes almacenes jerarquizaron el consumo. Fueron espacios de autoridad comercial y cultural, capaces de marcar tendencias y decidir qué merecía ser visto y qué no. Su influencia se extendía mucho más allá de la mera transacción. Comprar ahí era sumergirse en códigos de estilo y hábitos de consumo compartidos, avalados por el propio espacio.
Ese poder empieza a difuminarse a medida que las marcas, especialmente las del segmento del lujo, dejan de necesitar intermediarios para ordenar la relación con un cliente que ha cambiado sus hábitos de compra y que ya no acude con tanta frecuencia a los grandes almacenes. Las marcas asumen ahora la venta directa –física y online–, el control del relato y la gestión de los datos, reduciendo así el papel de los grandes almacenes a un soporte cada vez menos decisivo. Solo alojan el consumo, sin organizarlo.
En este contexto de transformación, la reciente quiebra de la cadena estadounidense Saks es una señal que no puede ignorarse. Más allá de los problemas asociados a una expansión voraz financiada con deuda, la crisis de la empresa confirma la pérdida de centralidad de un formato comercial que durante años fue imprescindible para articular la venta y la experiencia del producto de lujo.
El resultado es visible y global. Edificios comerciales históricos en ubicaciones privilegiadas y con nombres reconocibles siguen ahí, pero ahora atraen menos clientes y ejercen una influencia menor sobre el consumo. El lujo, cada vez más autónomo, ya no necesita legitimarse a través de esos espacios.
Asistimos, por tanto, a un desplazamiento del poder. Las marcas se dirigen directamente a los clientes, mientras que los grandes almacenes pierden su papel de actor principal y deben reinventarse. Este cambio redefine no solo el presente del comercio, sino también el de las ciudades, donde los templos emblemáticos del comercio cada vez atraen menos público y, poco a poco, dejan de ser referentes del consumo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Colas en Decathlon tras tirar el precio de su nueva bicicleta eléctrica de montaña con más de 180 kilómetros de autonomía: ideal para carretera o monte
- Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- El Águila Negra de Colloto echa el vuelo: comienzan las primeras obras para transformar la antigua fábrica de cervezas en el Edificio del Agua del Principado
- Buenas noticias para los ciclistas: Oviedo vuelve a permitir el uso de las bicicletas en las calles peatonales
- Jessica Bueno pide ayuda desesperada tras ser víctima del accidente de tren en Adamuz: la última hora sobre el estado de la modelo
- La Policía Nacional emite un aviso urgente que afecta, en mayor medida, a Gijón: 'No tengas todas las ventanas abiertas