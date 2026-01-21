Banderas a media asta

Están a media asta las de los edificios públicos, por el luto oficial, que refleja el sentimiento de la ciudadanía, anonadada por la terrible sacudida del siniestro en nuestra conciencia. Queda un duelo difícil. Un arropamiento pleno a heridos y familias es lo primero. Pero está también a media asta (apunto solo, de momento) una de las banderas que lucíamos ante el mundo, la de una red ferroviaria ultramoderna y ultrarrápida, al límite de nuestras capacidades, tensionadas a tope. La gestión de esos efectos, de entidad tan distinta, requerirá ante todo solvencia, claridad y honestidad en el análisis y publicidad de las causas. Un reto siempre difícil en un campo trágico, pero que se volvería diabólico si, como temo que ocurra, con los días aflora la polarización del desastre, a banderas desplegadas o de las que enarbolen abanderados anónimos en las redes. Ojalá no sea así.