Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

Opinión

Ferran Boiza

Ferran Boiza

Contra la desinformación

El trágico accidente de Córdoba nos recuerda, como hizo hace poco más de un año la dana, nuestra vulnerabilidad. Pero también ha servido, como ocurre en tantas catástrofes, para confirmar que, en situaciones límite, somos un país profundamente solidario. El ejemplo que el domingo por la noche dieron los habitantes de Adamuz y de otros municipios cercanos al siniestro ferroviario nos reconcilia con nosotros mismos.

También las instituciones han sabido estar a la altura. Tiempo habrá para exigir responsabilidades y evaluar qué ha fallado y por qué, pero ante escenarios como los vividos en las últimas horas la respuesta debe ser serena, sólida y coordinada. Es la forma de transmitir sosiego a la ciudadanía en un momento de zozobra y dolor. Y así ha sido hasta ahora: se priorizó la atención a las víctimas y la gestión de la emergencia; los equipos de rescate, bomberos y sanitarios se desplegaron con rapidez y eficacia; se activaron los protocolos con prontitud y se movilizaron los recursos necesarios. Que los responsables políticos comparecieran con rapidez y regularidad, dejando a un lado los reproches, fue un ejemplo.

Por eso indigna especialmente que, en un momento así, algunos elijan el camino más ruín: el del oportunismo. En plena crisis, una formación política se sumó con entusiasmo a la maquinaria de la desinformación que, como en otras ocasiones, se activó apenas se conoció el fatídico choque en Córdoba. Vox volvió a demostrar que su primer impulso no es ayudar ni acompañar, sino convertirse en un agitador más.

Los mensajes difundidos en las primeras horas por su líder, Santiago Abascal, y por destacados miembros del partido, como Hermann Tertsch o José María Figaredo, siguieron ese patrón. Hacer política a golpe de señalamiento, desinformación y polarización siempre es inadmisible; hacerlo, además, ante una tragedia como esta, con el único objetivo de erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, resulta absolutamente inaceptable.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
  6. Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
  7. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  8. Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

En manos de los extremos

Tracking Pixel Contents