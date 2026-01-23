Brigitte Bardot y los símbolos

Como Brigitte Bardot es un símbolo nacido en Francia, preciso es compararla con los otros símbolos para calibrar su entidad y su permanencia.

Símbolos franceses hay muchos y los intelectuales pelmazos invocarán la Doncella de Orléans, Voltaire, la Revolución Francesa, la "Marsellesa" y el general De Gaulle.

Prefiero acudir, en su homenaje, a símbolos menos complejos, pero más expresivos porque BB fue ante todo, la expresión de las expresiones, con aquellos sus labios rojos, sus faldas misterio, sus bikinis austeros y ese gentío que siempre se arremolinaba para admirarla en silencio como la virgen que no era, allá donde aparecía.

BB era una tumbona a la sombra propicia de una higuera en un rincón de la Provence, bebiendo su cielo azul mientras se descubría un hombro con mensaje hechicero y se echaba el pelo para el lado izquierdo y el pensamiento para el derecho.

Muchas veces me he preguntado qué hubieran hecho los pintores de Barbizon si, al desplegar sus caballetes "au plein air", se hubieran encontrado enfrente, en lugar de un árbol, rígido y antiguo como un cardenal, una vaca soñolienta o, peor, aquella escena campestre tan repetida, si se hubieran encontrado, digo, a BB toda ella en carne transparente y pecado mortal, a BB en sus mejores y delicadas picardías de concupiscencia. Aquellos peludos artistas habrían tenido que buscar en sus paletas colores chorreantes de pasión, amarillos de celo, un festival de colores aromados, lujosos y triunfales.

El impresionismo hubiera dado un vuelco. O ya no hubiera sido impresionismo. ¡Cualquiera sabe ...!

Pero no quiero perderme porque esta Sosería iba de los símbolos franceses, los palpitantes, no los que sirven para escribir tesis doctorales.

Pensemos en el "coq au vin", ese guiso con el gallo ya instalado en la Verdad pero estofado en vino –tinto o blanco, el color no importa– y tratado con las caricias de la lumbre, acompañado de unos nabos o unas setas. No sé cuál es su origen, y no me voy a levantar para comprobarlo, pero lo cierto es que el tal guiso se echa encima trienios, huelgas generales y manifestaciones en la place de la République, y ahí sigue, si no cacareando, porque el humillante estado al que ha sido sometido se lo impide, sí ufano y desafiante en sus travesuras gustativas.

Pues ¿qué decir de los quesos y especialmente de los camembert con esas cortezas envalentonadas por el moho? En mis atardeceres calmosos, me gusta maridar –con Mercedes– el camembert y el pan negro alemán porque se nos figura que estamos en plena exaltación patriótica europea, contribuyendo a fortalecer la amistad entre esos dos pueblos, que tan encabronados han vivido: nosotros los unimos, más allá de los acuerdos de los Adenauer o los Mitterrand. Comiendo en estas condiciones un camembert de la Normandía, paladeamos la grandeza de los Imperios que, fatigados, fueron arrinconados por los designios oscuros de la Historia.

Y luego está el cassoulet que, si viene del Sur, es porque siempre quiso encontrarse lo antes posible con la fabada asturiana para irse de chigres pardos y expandir sus secretos, lúcidos, joviales, gloriosos y panzudos.

En este escenario ¿qué sobrevive del símbolo Bardot? Queda su vestuario, sus faldas ligeras y a cuadros, sus conjuntos, guardianes de unas tetas adelantadas como candelabros refulgentes, sus camisetas Breton y, se me olvidaba, sus estampados "Vichy" que, a la vista de su evolución política, ya daban alguna pista de por dónde andaba la Diva.

De su película icónica "Y Dios creó a la mujer", lo único que recordamos es aquella greguería: "El futuro es un cuento para estropear el presente".

De BB, de Ella, lo que en verdad queda es su armario. Y el desperezo apático de los gatos, tan neutros en sus sentimientos, ellos.