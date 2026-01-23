Opinión
Vuelve Morante
No había terminado aún de marcharse y ya está regresando. He leído que Morante vuelve a los ruedos; no me extraña esta clase de suspense en alguien que torea como si el tiempo no existiera. Probablemente en su caso, la ausencia nunca ha sido un hecho, sino un estado de ánimo. Una forma de estar lejos sin abandonar del todo el sitio que sólo él sabe habitar o, siendo más justos, que habita como nadie. A la espera de ese algo más que nos pueda contar Rubén Amón u otros sobre la noticia del regreso del diestro sevillano, que parece ser reaparecerá el Domingo de Resurrección –este tipo de cosas si no se hacen a lo grande no tiene sentido hacerlas–, el hecho en sí está cargado de promesas. La fragilidad del propio Morante, que ya es parte de su toreo, ayuda a no despejar otras dudas que para el aficionado pueden resultar todavía más atrayentes.
El género que cultiva Morante, quiero pensar, es incompatible con el adiós definitivo. Ha toreado siempre como quien se despide, y quizá por eso cada una de sus tardes parecía la última, incluso cuando no lo era. Hay en este regreso una tristeza antigua, una melancolía que no tiene que ver con la edad ni con el cuerpo, sino con el tiempo. Morante, probablemente, vuelve porque el tiempo le pesa más fuera de la plaza que dentro. Porque lejos del ruedo todo es ruido, y dentro —a veces— todavía cabe el silencio. No regresa para demostrar nada. Lo hace porque no supo irse. Porque el arte, cuando es de verdad, no acepta jubilaciones dignas. Se retira mal, vuelve peor y, si puede, se queda un instante más. Volverá el torero con mayúsculas. Y ese día, como siempre, intentará enseñarnos, otra vez, lo difícil que es irse cuando se ha sido imprescindible.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios