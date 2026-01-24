Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desarrollismo sempiterno

Desde aquel “milagro español” de la etapa desarrollista del franquismo, España asombra a cada tanto al mundo por su dinamismo y creatividad. Recordemos el milagroso 1992 del felipismo. Incluso ahora, pese al conflicto político enquistado, asombra a su entorno con sus altas tasas de crecimiento. Sin embargo, como si fuera una marca de nacimiento, sigue siendo desarrollismo, cuyo triple signo es la falta de planificación, la falta de sostenibilidad y la falta de mantenimiento. Grandes obras o servicios que no se planean como partes de un conjunto equilibrado (midiendo costes de oportunidad con las alternativas), que con frecuencia desbordan la capacidad para sostenerlas y cuyo mantenimiento suele ser precario. No digo que esto tenga que ver en concreto con el trágico siniestro de Adamuz, pero todo el sistema AVE es puro desarrollismo; aunque ahora cuente más dar con el chivo expiatorio.

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: “Es igual de digno y de guapo”

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

