Opinión
Desarrollismo sempiterno
Desde aquel “milagro español” de la etapa desarrollista del franquismo, España asombra a cada tanto al mundo por su dinamismo y creatividad. Recordemos el milagroso 1992 del felipismo. Incluso ahora, pese al conflicto político enquistado, asombra a su entorno con sus altas tasas de crecimiento. Sin embargo, como si fuera una marca de nacimiento, sigue siendo desarrollismo, cuyo triple signo es la falta de planificación, la falta de sostenibilidad y la falta de mantenimiento. Grandes obras o servicios que no se planean como partes de un conjunto equilibrado (midiendo costes de oportunidad con las alternativas), que con frecuencia desbordan la capacidad para sostenerlas y cuyo mantenimiento suele ser precario. No digo que esto tenga que ver en concreto con el trágico siniestro de Adamuz, pero todo el sistema AVE es puro desarrollismo; aunque ahora cuente más dar con el chivo expiatorio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios