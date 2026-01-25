Opinión
carmen casal
Adiós a una pionera
La trayectoria de una empresaria que abrió brecha en Asturias
Se están yendo los grandes. Hace unos días despedíamos a Graciano Torre. Hoy decimos adiós a Carmen Rodríguez, "Rodri", como cariñosamente la llamaba. Precisamente Graciano, a la sazón consejero de Industria, participó en el acto de homenaje que le hicieron a Carmen un montón de mujeres empresarias un 28 de noviembre de 2013. Se lo merecía. Junto con Kike Gómez Haces había roturado una tierra fértil, pero que parecía baldía. Las dos se conocieron de manera casual en Gijón en 1995 y, mano a mano, se pusieron a trabajar abriendo brecha en el asociacionismo empresarial femenino. Ambas, pioneras. Y así nace en 1996 la Asociación Empresa Mujer que realizó una imparable tarea hasta que en plena pandemia toma el relevo Mujeres de Empresa.
Natural de Ables (Llanera), casada con Ángel del Río –de Riodi Alimentación– a quien tanto quería, fue excelente madre –o más bien madraza de seis hijos–, y abuela donde las haya de ocho nietos. Y lo mejor: excelente anfitriona de todos –muchos, muchísimos– que recalaban en "La Torina", centro de reuniones, fiestas y celebraciones de una familia unida, acogedora y numerosa.
Con los años, sin apenas experiencia, llegó a constituir una enorme y fuerte red de venta directa referente en el sector, llegando a miles de personas. Con ideas muy claras, gran sentido común, acertada intuición y vista de lince para verlas venir, Carmen era tan aguda y enérgica como entrañable y cariñosa. Sabía clavar una situación con un par de palabras y un guiño simpático.
En aquel acto de homenaje que recordaba al principio de estas líneas nos decía con sencillez: "Gracias a todos por esta demostración de aprecio, que me hace sentir tan querida y satisfecha, porque me lleva a pensar que pasé por esta vida haciendo el bien, sobre todo, a las mujeres asturianas". Así ha sido Carmen y te doy las gracias de parte de un buen montón de ellas.
Desde hace pocos años se mantuvo en una relativa retaguardia, y afrontó el último tramo de su vida con la fortaleza que demostró a lo largo de su trayectoria empresarial para acometer cualquier dificultad que se le pusiera por delante. También con la confianza en Dios de una buena cristiana.
Volviendo a sus palabras de aquel 28 de noviembre, acompañadas de esa chispa que nunca le faltaba y mirando de frente al público allí presente, concluía: "¡Ah!, una advertencia: No me voy, y seguiré dando consejos o criticando actitudes. Os llevo en el corazón".
"Rodri", efectivamente, no te vas porque siempre estarás en el corazón de esas mujeres que tanto te debemos. Me imagino el abrazo que os habréis dado Kike y tú en las alturas recordando aquellas cenas memorables en el Reconquista o más tarde en el AC Forum, aquellos programas de "mentoring" o tantas cosas más que formaron parte de tu vida durante décadas. También me hago a la idea del encuentro con tu hijo: seguro que salió a recibirte.
Mi abrazo más sentido para Ángel, que tan bien la cuidó. También para Angelín, Susana, Carmen, Marta y Alfonso. Seguro que "de tal palo, tal astilla". ¡Descansa en paz, "Rodri"! n
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011