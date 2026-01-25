Adiós a una pionera

Se están yendo los grandes. Hace unos días despedíamos a Graciano Torre. Hoy decimos adiós a Carmen Rodríguez, "Rodri", como cariñosamente la llamaba. Precisamente Graciano, a la sazón consejero de Industria, participó en el acto de homenaje que le hicieron a Carmen un montón de mujeres empresarias un 28 de noviembre de 2013. Se lo merecía. Junto con Kike Gómez Haces había roturado una tierra fértil, pero que parecía baldía. Las dos se conocieron de manera casual en Gijón en 1995 y, mano a mano, se pusieron a trabajar abriendo brecha en el asociacionismo empresarial femenino. Ambas, pioneras. Y así nace en 1996 la Asociación Empresa Mujer que realizó una imparable tarea hasta que en plena pandemia toma el relevo Mujeres de Empresa.

Natural de Ables (Llanera), casada con Ángel del Río –de Riodi Alimentación– a quien tanto quería, fue excelente madre –o más bien madraza de seis hijos–, y abuela donde las haya de ocho nietos. Y lo mejor: excelente anfitriona de todos –muchos, muchísimos– que recalaban en "La Torina", centro de reuniones, fiestas y celebraciones de una familia unida, acogedora y numerosa.

Con los años, sin apenas experiencia, llegó a constituir una enorme y fuerte red de venta directa referente en el sector, llegando a miles de personas. Con ideas muy claras, gran sentido común, acertada intuición y vista de lince para verlas venir, Carmen era tan aguda y enérgica como entrañable y cariñosa. Sabía clavar una situación con un par de palabras y un guiño simpático.

En aquel acto de homenaje que recordaba al principio de estas líneas nos decía con sencillez: "Gracias a todos por esta demostración de aprecio, que me hace sentir tan querida y satisfecha, porque me lleva a pensar que pasé por esta vida haciendo el bien, sobre todo, a las mujeres asturianas". Así ha sido Carmen y te doy las gracias de parte de un buen montón de ellas.

Desde hace pocos años se mantuvo en una relativa retaguardia, y afrontó el último tramo de su vida con la fortaleza que demostró a lo largo de su trayectoria empresarial para acometer cualquier dificultad que se le pusiera por delante. También con la confianza en Dios de una buena cristiana.

Volviendo a sus palabras de aquel 28 de noviembre, acompañadas de esa chispa que nunca le faltaba y mirando de frente al público allí presente, concluía: "¡Ah!, una advertencia: No me voy, y seguiré dando consejos o criticando actitudes. Os llevo en el corazón".

"Rodri", efectivamente, no te vas porque siempre estarás en el corazón de esas mujeres que tanto te debemos. Me imagino el abrazo que os habréis dado Kike y tú en las alturas recordando aquellas cenas memorables en el Reconquista o más tarde en el AC Forum, aquellos programas de "mentoring" o tantas cosas más que formaron parte de tu vida durante décadas. También me hago a la idea del encuentro con tu hijo: seguro que salió a recibirte.

Mi abrazo más sentido para Ángel, que tan bien la cuidó. También para Angelín, Susana, Carmen, Marta y Alfonso. Seguro que "de tal palo, tal astilla". ¡Descansa en paz, "Rodri"! n