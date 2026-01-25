Opinión
La ciencia en un tuit: Puente neuronal
Cuando una persona quiere mover las piernas, basta con pensar en ello: el cerebro envía la orden a través del sistema nervioso en forma de impulsos eléctricos, los cuales llegan a las piernas y activan el movimiento. Sin embargo, una lesión en la médula espinal puede bloquear ese flujo de información, provocando paraplejia.
Un grupo de científicos investiga en una innovadora línea, basada en tecnología inalámbrica, que permite restablecer ese flujo de información. El sistema utiliza un implante cerebral capaz de captar y traducir las señales motoras, que después se transmiten sin cables a un receptor situado en la médula espinal, más allá de la zona dañada. De este modo se crea un "bypass" neuronal, que sortearía la lesión y permitiría recuperar el control del movimiento.
