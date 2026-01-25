El factor humano como palanca de la innovación en Avilés

La tecnología es importante... pero no suficiente. La verdadera chispa de la I+D son las personas. Expertos en este ámbito, empresarios y directivos coinciden mayoritariamente en señalar a la falta de talento cualificado como una de las causas que están frenando el crecimiento de la productividad en España. De esa guerra por la captación de talento se dio cuenta esta misma semana en Avilés en el marco de la Semana de la Transferencia de la Universidad de Oviedo donde se puso en evidencia que la única de las grandes ciudades del Principado sin campus propio de la institución académica es, precisamente, la que presenta una mayor experiencia y éxitos en la ligazón entre empresas y Universidad.

Fue acertada la declaración del concejal de Desarrollo Económico, Manuel Campa, en el marco de esa jornada aludiendo a La Curtidora como el espacio más parecido a un campus en la ciudad o, al menos, para dar el salto del campus a un espacio empresarial, porque ofrece un emplazamiento muy cómodo, que también aúna relaciones personales, ‘networking’empresarial "y hasta cafetería", bromeó el concejal, en alusión al ámbito donde tienen lugar buena parte de las negociaciones.

También defendió Campa que lo que le faltaba a Avilés para culminar su ecosistema innovador era que la Universidad estuviera en el día a día de la ciudad como principal motor innovador de la región. "Qué mejor sitio que Avilés", aseguró sobre una ciudad cuyo centro de empresas cuenta con un 100% ocupación en sus naves –una de ellas con Escribano como inquilino– y del 85% en sus oficinas.

Desde que el Itma –hoy centro tecnológico Idonial– desembarcó en Avilés, la convivencia de talleres e investigación, tejiendo relaciones entre las personas ha sido una constante. Por eso la transferencia de tecnología y de la I+D+i que tanto talento humano precisa se ha hecho mucho más fácil en Avilés. "Aquí, l lo que investigamos se toca y se ve", defienden desde el gobierno. Y es una constante, porque en los últimos años, además del salto en centros de innovación –que han pasado de dos a diez– se ha logrado establecer un ecosistema que es referente no solo en sus cifras sino en los resultados obtenidos de las colaboraciones surgidas entre la Universidad y el sector privado, en este caso, la gran industria avilesina. Otro momento clave en el impulso a este ecosistema ha sido la creación de la Consejería de Ciencia e Innovación, que apostó por el modelo innovador avilesino y facilitó la creación de centros de I+D de grandes empresas, con el aval de Idonial, convirtiendo el pequeño territorio comarcal en un referente de ámbito nacional y europeo por la concentración de investigación y talento.

Por ello, en el capítulo de la innovación no es necesario más discurso institucional ni estrategias de gobierno sino avanzar entre todos en dar respuesta a esa "guerra brutal" por captar talento. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial persigue consolidar a España como un país puntero en la atracción del talento de expertos en inteligencia artificial y de creación de centros de I+D de empresas internacionales. Para lograr este objetivo, se han de poner en marcha acciones para potenciar las capacidades digitales en IA, atraer el talento internacional y retener el talento nacional. Y es que, como reconocen los empresarios, lo que tenemos ahora es una guerra brutal por el talento, lo que hace muy difícil encontrar a la persona adecuada. Atraerlos e integrarlos en la empresa resulta casi ciencia ficción. Los ‘millennials’ son muy inquietos y lo quieren todo a toda velocidad. Quieren ser promocionados enseguida y, si no lo consiguen, cambian de trabajo. Y si no, cambian de empresa. En ese contexto también comienza a despuntar una cierta rotación de los senior mientras la competencia se hace más fuerte y el mercado más dinámico.

En la comarca avilesina se ha hecho un gran esfuerzo por identificar el talento, asegurarlo y que cada año se incorporen nuevos trabajadores. No cualquiera puede trabajar con los líderes es sectores de referencia de la industria. Hay que adaptarse a su nivel de exigencia, a su inconformismo, a su rapidez en el cambio. Pero el catalizador de todas esas fuerzas es siempre el factor humano. Y esta comarca ha sabido completar un puzzle donde el talento se retroalimenta. Solo queda unir fuerzas en ello y, como defendía el expresidente Pedro de Silva en el acto de la Sociedad Económica de Amigos del País de Avilés y Comarca, acudir a la "fórmula magistral" de "trabajar unidos".