Que se hable de Oviedo

En las últimas semanas, dos marcas punteras han certificado su próxima presencia en Oviedo: la Universidad Alfonso X, con sus facultades de Medicina y Enfermería como punta de lanza de un ambicioso y duradero proyecto, y el Grupo Paraguas, hostelería de postín para figurar en el mapa de intereses de uno de los conglomerados de referencias en la restauración española. Ni son los primeros que descubren la capital asturiana ni sus llegadas han seguido rutas similares pero tienen una realidad común de ser compañías solventes que eligen con cuidado en qué cesta depositan sus huevos.

La ciudad gana atractivo de puertas hacia afuera, ahora que el norte es mucho más que lluvia, fabada y buena gente. Y resulta que se habla de Oviedo. No es casual la apertura de los últimos años hacia mercados exteriores. Y si La Coruña o Santander pueden atraer visitantes (con la innegable ventaja que les da el mar) por qué no habrían de hacerlo los carbayones.

Manda la apertura de puertas. Esta misma semana, en Fitur, al calor de mil y una iniciativas, los ovetenses llevaron la candidatura de la Preba de la Sidra a fiesta de interés turístico nacional.

En los últimos meses, la candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 marca la agenda local. Podrá conseguirse o no, desde luego, fácil no es, pero el trabajo hecho dejará un poso en el que ya destaca un plan de trabajo para desarrollar en diez años, logren o no el premio.

También este año Oviedo es Ciudad Europea del Deporte, igual que fue hace dos Capital Española de la Gastronomía. No son iguales todas estas distinciones. Unas tienen más mérito que otras, llevan más o menos trabajo y también presupuesto; pero generan impacto, cada una en su medida.

Que la ciudad opte a la Agencia de la Salud tiene también su mérito, con la ayuda de la Consejería de Salud. La competencia es dura y el revés es una opción pero por qué no soñar, por qué no trabajar para ello, por qué la capital asturiana ha de ser menos que Granda, Toledo, Zaragoza, León, Lugo o Murcia. La sorpresa de última hora en el ramillete de aspirantes es Barcelona, palabras mayores, pero nada impide salir a competir con entusiasmo.

Estos días atrás, en Fitur, Oviedo no solo presentó proyectos, sino que lo hizo en un pabellón propio por sexto año. Antes buscaba cobijo bajo el ala del Principado pero ahora trabaja su propia marca. Quiere fortalecerse. También en el primer mandato de Canteli la ciudad regresó con stand en exclusiva a la Feria de Muestras, fue una de las primeras decisiones del Alcalde, toda una declaración de intenciones que ha sostenido en el tiempo.

Son iniciativas que buscan poner a Oviedo en las conversaciones, generar atracción y, desde ahí, buscar rédito económico para el municipio y sus vecinos, sus empresas y su tejido social. De momento, parece que funciona.