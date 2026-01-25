Opinión
Maqueta a escala real de una estrategia
Mientras la UE respira aliviada ante la aparente bajada de tensión de la crisis de Groenlandia, nada hace pensar en el menor cambio del paso en la trayectoria de Trump, cuyos cambios de humor, sean reales o no, sirven de distracción de una estrategia de fondo implacable. El propio alivio de la UE la lleva a olvidarse del escandaloso proyecto para Gaza, donde un coro de títeres harán de acompañamiento gozoso de la reocupación de un territorio para transformarlo en un centro turístico y de negocios, sin contar para nada con su población ni saber qué harán con ella. Lo que parecía una boutade cuando se anunció, mucho antes de que culminara la destrucción y aplanamiento de la Franja dejando más de 70.000 muertos (niños casi una tercera parte), se va configurando como un proyecto real que pone los pelos de punta y un día tendrá una sala en el museo de la ignominia de este tiempo. n
