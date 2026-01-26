Cogitaciones políticas y el burru cagarriales

Don Ángel García, alcalde de La Pola, manifestó hace poco que no es aceptable que IU, con solo 40.000 votos en Asturies (y un solo concejal en Siero), "secuestre el territorio". Con tan limitada fuerza "no pueden imponer su criterio o decir que representan al interés general". Se refería a la oposición que IU ejerce, a través de su presencia en el Gobiernu de Barbón, a proyectos importantes para La Pola, como la instalación de Costco o la ampliación de Parque Principado. La reflexión de don Ángel sobre el crecimiento y el empleo es muy interesante y los invito a leerla en el periódico LA NUEVA ESPAÑA del 26 de diciembre.

Pero no quiero aquí detenerme más que en el elemento central de la manifestación del alcalde, la de que, de alguna manera, constituye una anomalía democrática –esto es, referida al "demos", al pueblo, y, por tanto, al conjunto de la población– el que una pequeña representación de ese demos imponga su criterio sobre la mayoría. No lo hace en La Pola, donde solo tienen un concejal, pero lo intenta en el conjunto de Asturies, por su presencia en el Gobiernu.

Aunque esa pretensión y esos logros, en su caso, son perfectamente "democráticos", en otro sentido de la palabra, producen distorsiones entre los intereses de una mayoría social o unos territorios, en beneficio de otros. Ha ocurrido así siempre con el PP y el PSOE al pactar con los partidos catalanistas y vascos, y en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas.

En ocasiones, como en los recientes acuerdos entre PSOE y ERC, ello lleva, además, a gloriosos disparates conceptuales, como un "principio de ordinalidad" que solo se puede aplicar a uno –no "principio", por tanto–. O a una nueva fórmula de creación de riqueza, la que conlleva ese reparto en que todos ganan, incluida la Administración Central. Y es que los dineros aumentarán solos. Saldrán, sin duda, como en el cuento, del trasero del burru cagarriales.