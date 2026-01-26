Qué felices fuimos en Ribadeo

Ahora que solo apetece atrincherarse en casa, la Feria Internacional de Turismo (Fitur) fue un mundo feliz lleno de destinos apetecibles; un oasis de folletería donde todo el mundo disfruta mientras, ahí fuera, elefantes como Trump entran y salen de la cacharrería.

En Fitur todo es jovial y cada uno vende las bondades de su tierra como puede. El alcalde de Ribadeo, el popular Daniel Vega Pérez, recorría el recinto ferial promocionando el carácter de su villa fronteriza como "capital del encuentro" entre Galicia y Asturias. En sus redes sociales difundió este miércoles las entrevistas que hizo a dos líderes políticos asturianos que, si bien cohabitan con bastante amabilidad, pertenecen a formaciones políticas rivales. Por un lado, le metió la alcachofa –que se dice en términos televisivos– a Adrián Barbón Rodríguez, presidente socialista del Principado y militante socialista. También hizo lo propio con Alfredo Canteli Fernández, alcalde de Oviedo elegido en la candidatura del PP y todavía sin carné del PP. A preguntas del alcalde ribadense, ambos revelaron su vinculación con la ciudad que se expande del lado gallego de la Ría del Eo.

La sorpresa surgió cuando Adrián Barbón, a quien todos imaginábamos siendo en su cabeza presidente del Principado desde parvulitos, reveló que a Ribadeo fue muchos años de vacaciones, que tuvo su Verano Azul pues reconoció que salió "muchísimo" en nuestro lejano oeste. "Aquellos sábados de noche era Ribadeo cuando tocaba; el viernes, era Tapia. Lo recuerdo perfectamente a pesar de que ya van pasando los años", añadió el presidente. Parece que empieza a haber una cierta relación nostálgica entre el presidente, nacido en 1979, y el paso inexorable de los años. Recientemente compartía en redes sus fotos de 2016 -es otro de los retos virales a los que se sumó- y allí reconocía que "como el buen vino creo que envejecí bastante bien. No lo veo mal, no."

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, fue el siguiente en la ronda de entrevistas del regidor ribadense. Daniel Vega indicó que también se encontró al alcalde ovetenses alguna que otra vez por Ribadeo. Fue algo que ratificó Canteli: "Pues escoges a una persona que le gusta ir a Ribadeo, que está casado una que valora el Occidente y que le gusta ir a Ribadeo, un poco gallega porque su padre era de Villayón y tiene tirón hacia esa zona". El alcalde ovetense agradeció las atenciones recibidas del regidor gallego pero también les recordó: "Yo no veo a nadie de Ribadeo por Oviedo". Y ahí se vio que Canteli trabajó en un banco y las gallinas que entran, por las que salen. Por ello les invitó a acudir a la "ciudad más limpia de España y la más segura, con unos contenidos culturales importantes. Si no venís a Oviedo seréis menos internacionales porque Oviedo es una ciudad internacional, capital gastronómica no hace mucho, en este momento Ciudad Europea del Deporte y ahora luchando por ser capital europea de la cultura".