Opinión
El Real sin corona
En esa otra España de la periferia que antes se decía “provincias” el aficionado solía tener dos equipos, el local de sus amores, que subía y bajaba, y un grande de primera. De niño, además del Sporting el mío era el Madrid. Aparte de ganar casi siempre, se decía que era un equipo “señor”, lo que no me impresionaba. Vi jugar a Di Stéfano, a Puskas y a Gento, entre muchas figuras históricas y lo que me impresionaba era que en un equipo plagado de estrellas de primera magnitud todos luchaban los 90 minutos como si les fuera en ello la vida. Me fui haciendo así una idea de lo que era la profesionalidad: hacer lo que hay que hacer porque está uno ahí para eso y le pagan por hacerlo. ¿Cuando se jodió Perú?. Para mí el día de 2003 en que echaron de entrenador a Del Bosque tras ganarlo todo, por falta de glamour galáctico. Quién sabe si Arbeloa, que también viene del Castilla, será un reseteo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”