Con todo, Europa no está tan mal

Los europeos siempre tuvimos la autoestima baja; y los españoles aún más. Sin embargo, millones de personas en todo el mundo sueñan con trasladar sus vidas al Viejo Continente; y a España de forma preferente, porque incluso otros europeos -italianos, nórdicos, rumanos o polacos- también buscan aterrizar en este país. Ni el clima político polarizado y agrio, ni el estremecimiento que provoca un accidente como el de los trenes de alta velocidad, disuaden del proyecto vital de establecerse en España; en sus costas, porque el sol gana al frío, y en sus capitales, especialmente Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga.

"A Europa le falta un relato propio y convincente", mantuvo desde siempre Josep Borrell, ex vicepresidente de la Unión Europea, que fue Alto Representante de Seguridad y Asuntos Exteriores. Cómo se echa de menos a Borrell, a Mario Draghi, que presidió el Banco Central Europeo y más tarde fue primer ministro italiano; o a Enrico Letta que desde que dejó el gobierno en Roma defiende en París, Madrid, Barcelona o donde se le reclame, la identidad europea y garantiza la existencia de dirigentes con una personalidad solvente. Son grandes nombres en la reserva, y no los únicos, que salieron de sus puestos involuntariamente cuando más se les necesitaba.

Con todo, no estamos tan mal. En 2025, por las bravuconadas del presidente Donald Trump amenazando con aranceles, repartiendo abrazos interesados y desplantes si no se aceptan sus exigencias, ha ido reforzándose la idea de que Europa estaba disminuida y condenada a ser una colonia de Washington para evitar serlo de Pekín o de Moscú. Contribuyó a ello que la Unión Europea no tiene ejército propio, lo que es lógico porque nació como una institución de paz para evitar conflictos entre sus integrantes después de dos catastróficas guerras mundiales iniciadas y libradas en el Viejo Continente.

Pero Europa tiene recursos y, entre ellos, destaca el mercado. Cuando el pasado 2 de abril, Donald Trump dictó su veredicto sobre los aranceles, las inversiones europeas en Estados Unidos se alarmaron y cayó Wall Street, como sucedió en la crisis de Covid. Dos meses costó recuperarse mientras Trump retiraba sus anuncios desestabilizadores. Más de 3 billones de dólares europeos en bonos del Tesoro estadounidense (el triple que China) pusieron el límite a Trump.

Ha estado a punto de suceder de nuevo con la amenaza de invadir Groenlandia. Ocho países europeos enviaron simbólicamente algunos soldados al Ártico en solidaridad con la amenazada Dinamarca. Se ha advertido de nuevo que Wall Street no quiere guerras y menos entre aliados. Así que en Davos, Donald Trump anunció hace unos días que no invadirá la gran isla de hielo. La pretende comprar, como en su día Alaska, Luisiana o Florida, pero Dinamarca no quiere venderla.

Quizás la Unión Europea, colectivamente, reaccione a los desafíos trumpistas débilmente. Pero hay interesantes movimientos de respuesta. Alemania e Italia acaban de lanzar una ofensiva política para marcar la agenda de la Unión. Pedro Sánchez no aceptó elevar el gasto militar al cinco por ciento como pedía Trump. Dinamarca está enrocada en su negativa a ceder Groenlandia. El primer ministro británico Starmer, seguramente presionado por su ejército, ha calificado de "insultantes" las acusaciones de Trump que aseguraba que las tropas británicas en Afganistán evitaron la primera línea de fuego. Y así sucesivamente.

Cierto es que Europa se durmió y se maniató con burocracia. Es urgente desenredar y tomar la iniciativa porque no estamos tan mal.