Hermano Barbón, hermano Revilla

Adrián Barbón Rodríguez, presidente del Principado y corazón tendido al sol de las redes sociales, proclamó hace tres días la gran amistad que le une al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Con motivo del 83 cumpleaños de su amigo mayor, Barbón hablaba de la "hermandad" que ha ido forjando con Revilla desde que lo conoció aquel 12 de octubre de 2019 en el desfile de la Fiesta Nacional y de la "inmensa suerte" de "encontrarlo en el camino de la vida"

En su carta abierta, Barbón expone "la suerte que he tenido de conocer a personas como Miguel Ángel Revilla, del que aprendí y aprendo cada día: es honesto, habla claro, defiende su tierra –en realidad es el padre de la autonomía de Cantabria y de su propia identidad. Y es una muy buena persona". Eso lo escribe Barbón por eso que él dice que dice "siempre": "No se puede ser realmente buen político sin ser buena persona". En la misma carta, el presidente asturiano confiesa que para él "las emociones son fundamentales". Y añade: "Por eso no me gustan los políticos que no tienen alma, o que quieren destruir personalmente a sus adversarios. Nunca he sido así". En resumen: dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti.