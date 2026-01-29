Opinión
Cesiones oportunistas
El Gobierno encumbra ahora a Podemos, del que tan alejado está desde hace tiempo, pactando con ellos una regularización exprés de más de medio millón de inmigrantes y como Junts no se lo va a consentir porque sí, los de Irene Montero se avienen a conceder a los del prófugo las transferencias de inmigración a Cataluña, con lo que allí en la catalana tierra serán soberanamente sus autoridades los que regularicen a su criterio.
Esta regularización no va a pasar por el Parlamento, aunque es cierto que se aprobó la toma en consideración y aprobación en marzo de 2024 de una Iniciativa Legislativa Popular a instancias de organizaciones religiosas, más de 700.000 firmas y con el apoyo del PP. Se mantuvo bloqueada durante todo este tiempo puede que porque los vientos en Europa soplaban muy en contra. Lo que choca es que se apruebe hoy por sorpresa, con la oposición absoluta y frontal de los sindicatos de policía y con esa apariencia de improvisación jurídica y de poco talante democrático, al esquivar su aprobación parlamentaria.
Es evidente el oportunismo de la medida y no porque sobrevenga justo ahora en estos momentos de duelo y de búsqueda de responsabilidades que también. Ya la semana pasada Sánchez habló con el lendakari como hace días lo hizo con Junqueras para lo de la financiación singular. Tocaba ahora Podemos en la andadura actual de la resiliencia sin vergüenza que practica el presidente. Necesita desesperadamente aprobar los presupuestos y sus socios ya han dado sobradas muestras de que le estrujarán hasta que no quede carne en su acalaverada cara.
A una le parece de perlas que se regularice a inmigrantes, aunque vaya contracorriente de estos tiempos de odio y rechazo al diferente. Lo pide el cuerpo al contemplar las infames imágenes de la ICE americana. Lo exige la dignidad humana. Pero debe hacerse con garantías de integración, legalidad, justicia e igualdad. No ¡otra vez! para mantener la supervivencia política de los que se aferran al cargo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo