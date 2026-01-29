Opinión | En corto y por derecho
Con perro y con gato y como perros y gatos
En episodios anteriores habíamos dejado a Adrián Barbón Rodríguez, presidente socialista del Principado, disfrutando de un apacible domingo de sofá y pijama junto a "Selva", la mascota de su amiga-hermana Ana, que acude a visitarle en sus descansos en el pisín de Laviana, a donde se repliega con todo el peso de Asturias y sus símbolos legendarios sobre sus hombros.
En el capítulo de hoy nos encontramos, en cambio, una imagen de Álvaro Queipo Somoano, líder del PP asturiano y aspirante a presidente del Principado. Acaricia uno de los tres gatos que lo acompañan en sus apacibles tardes de domingo, sofá y camiseta blanca, en las que acaso sueña con llevar algún día todo el peso de Asturias sobre sus hombros y reinar en la gran colmena regional con la misma destreza con la que maneja sus panales, pues es abeyeiro aficionado.
Ahí se les ve a los dos líderes descansando anhelos y preocupaciones en los ojos de dos lindas mascotas que son como agua y aceite. O, exactamente, como perros y gatos, un dicho que alude al grado máximo de repulsión mutua al que pueden llegar dos personas.
Y así es como se comportan en los debates parlamentarios los líderes de nuestros principales partidos políticos. Basta ver cualquier Pleno de la Junta para comprobar que sintonizan poco y mal, que cuando ladra el uno, araña el otro. Y viceversa. Ambos saben bien de las perrerías y engatadas propias de la confrontación dialéctica. Y aunque los dos hacen gala de que con todos empatizan, se ve que mutuamente se empapizan.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo