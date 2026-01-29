Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | En corto y por derecho

Arturo Román

Con perro y con gato y como perros y gatos

Adrián Barbón y &quot;Selva&quot;; y a la derecha Álvaro Queipo y uno de sus tres gatos.

Adrián Barbón y "Selva"; y a la derecha Álvaro Queipo y uno de sus tres gatos. / Instagram

En episodios anteriores habíamos dejado a Adrián Barbón Rodríguez, presidente socialista del Principado, disfrutando de un apacible domingo de sofá y pijama junto a "Selva", la mascota de su amiga-hermana Ana, que acude a visitarle en sus descansos en el pisín de Laviana, a donde se repliega con todo el peso de Asturias y sus símbolos legendarios sobre sus hombros.

En el capítulo de hoy nos encontramos, en cambio, una imagen de Álvaro Queipo Somoano, líder del PP asturiano y aspirante a presidente del Principado. Acaricia uno de los tres gatos que lo acompañan en sus apacibles tardes de domingo, sofá y camiseta blanca, en las que acaso sueña con llevar algún día todo el peso de Asturias sobre sus hombros y reinar en la gran colmena regional con la misma destreza con la que maneja sus panales, pues es abeyeiro aficionado.

Ahí se les ve a los dos líderes descansando anhelos y preocupaciones en los ojos de dos lindas mascotas que son como agua y aceite. O, exactamente, como perros y gatos, un dicho que alude al grado máximo de repulsión mutua al que pueden llegar dos personas.

Y así es como se comportan en los debates parlamentarios los líderes de nuestros principales partidos políticos. Basta ver cualquier Pleno de la Junta para comprobar que sintonizan poco y mal, que cuando ladra el uno, araña el otro. Y viceversa. Ambos saben bien de las perrerías y engatadas propias de la confrontación dialéctica. Y aunque los dos hacen gala de que con todos empatizan, se ve que mutuamente se empapizan.

