No podíamos haber elegido peor guión pero todo avanza según lo previsto. La polarización que atraviesa hoy la vida pública española no es simplemente ruido de fondo, sino un claro síntoma grave de regresión democrática. Estamos desandando el camino de reconciliación que, con esfuerzos y renuncias, se emprendió tras la Transición. Y no se trata de blanquear el pasado ni de imponer silencios, hay algo mucho más elemental que es preservar el espacio común donde la discrepancia no se convierta en amenaza.

El último episodio es revelador. Un encuentro cultural y literario en Sevilla sobre la Guerra Civil —concebido desde la pluralidad, con invitados de sensibilidades diversas— ha tenido que ser cancelado por Arturo Pérez-Reverte, tras una campaña de hostigamiento e incitación a la violencia en las redes sociales por parte de la ultraizquierda. No hablamos, en este caso, de crítica dura ni de desacuerdo intelectual legítimo, sino del hecho de señalar al adversario como enemigo moral, impulsado por el escritor David Uclés. Cuando la palabra deja de servir para debatir y se usa para intimidar, el problema resulta ser cívico. La lógica miserable del "conmigo o contra mí" es profundamente incompatible con una democracia madura. Y sin embargo se extiende con preocupante naturalidad, alimentada por redes sociales que premian el linchamiento y por un clima político que los propios políticos alientan con el fin de preservar una clientela fiel que confunde memoria con revancha. Conviene recordarlo: las guerras civiles no empiezan con disparos, sino bajo la convicción de que el otro no merece ser escuchado y que hay voces que deben ser silenciadas por el bien superior de una causa. Así se erosiona el suelo común, se normaliza el miedo y se prepara el terreno para la violencia. España ya recorrió ese camino una vez. Luego, el consenso democrático apostó conscientemente por la convivencia que ahora se pretende dinamitar.