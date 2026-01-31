No vamos a abundar en la importancia arquitectónica de nuestro mercado de ganados, que desde hace 34 años remata el este de nuestra villa. El ingenio de nuestro arquitecto municipal Benito Díaz consiguió la construcción con la luz de la estructura, en madera, abovedada, mayor de Europa. Sí conviene tener presente lo que el mercado de ganados supuso para Pola de Siero a nivel comercial y de prestigio, situándose hace algo más de 20 años como líder de los mercados nacionales.

La Pola es lo que es, en gran medida, gracias a las transacciones de ganado. Enrique II Trastamara en 1370 facilitó que ganados comprados en la Pola pudiesen circular sin impuestos de portazgo por el territorio. La crisis que actualmente afecta a la ganadería asturiana ha tocado la sensibilidad de nuestro Alcalde y, con la irrebatible coartada de la cautela con los recursos, inicia una controversia sobre la gestión de este equipamiento.

En abril de 2022 el consejero, ahora en Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, sabedor de la necesidad de renovar cubierta y otros gastos, manifestó “Vamos a ver qué posibilidades conjuntas tenemos para renovar esta instalación, que se ha comportado muy bien pero necesita mejorar. Además de la ayuda que recibe para su funcionamiento anual, intentaremos establecer algún acuerdo de inversión de cara a los próximos años para su renovación” Llovió desde entonces suficiente para que nuestro Ayuntamiento diligenciase con el Principado lo necesario para conseguir una solución. Pero como igual priorizamos otras cosas, como por ejemplo el pitufismo, pues..