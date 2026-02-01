Opinión
La ciencia en un tuit: Alzheimer silencioso
Una persona puede padecer Alzheimer sin que ni ella misma ni su entorno sean conscientes de ello, ya que esta patología puede comenzar a desarrollarse hasta veinte años antes de que aparezcan los primeros síntomas cognitivos, como la pérdida de memoria. Los neurólogos coinciden en la importancia de la detección temprana del Alzheimer, ya que cuando los síntomas se manifiestan el daño cerebral suele ser ya considerable.
Una de las principales características de esta grave enfermedad neurodegenerativa es la acumulación de determinadas proteínas tóxicas en el cerebro, entre ellas las denominadas beta-amiloide. A través de la medición de los niveles de estas proteínas en sangre, distintos grupos de investigación continúan perfeccionando un esperanzador método que permitiría la detección precoz del Alzheimer.
Suscríbete para seguir leyendo
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
- Un camión cisterna cargado de leche vuelca en la Autovía del Cantábrico y bloquea el tráfico en sentido Galicia durante seis horas
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias
- Adiós a otra tienda de Amancio Ortega en Asturias: Inditex cierra hoy una de sus marcas más populares en Gijón, después de 10 años
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles
- Llega a Asturias una masa polar: la AEMET alerta de que el peligro será 'importante o extraordinario' en el Cantábrico, con oleaje y fuerte viento