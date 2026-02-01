La ciencia en un tuit: Alzheimer silencioso

Una persona puede padecer Alzheimer sin que ni ella misma ni su entorno sean conscientes de ello, ya que esta patología puede comenzar a desarrollarse hasta veinte años antes de que aparezcan los primeros síntomas cognitivos, como la pérdida de memoria. Los neurólogos coinciden en la importancia de la detección temprana del Alzheimer, ya que cuando los síntomas se manifiestan el daño cerebral suele ser ya considerable.

Una de las principales características de esta grave enfermedad neurodegenerativa es la acumulación de determinadas proteínas tóxicas en el cerebro, entre ellas las denominadas beta-amiloide. A través de la medición de los niveles de estas proteínas en sangre, distintos grupos de investigación continúan perfeccionando un esperanzador método que permitiría la detección precoz del Alzheimer.