Feijóo insiste en pagar las facturas de Mazón
El balance estatal de la dana de Valencia reposa en dos comportamientos inconcebibles. Por orden de aparición, la desdichada inhibición del Gobierno de Pedro Sánchez el día de la tragedia, porque 230 muertos obligaban a la toma de control inmediato de la emergencia. En segundo lugar, el vergonzoso mantenimiento durante un año del presidente indigno de la Comunidad Valenciana, responsabilidad única de Núñez Feijóo. En la comparecencia ante la comisión del Congreso, el líder del PP insistió sorprendentemente en pagar las facturas de su lugarteniente en la Generalitat levantina. Por todas, y a preguntas del PSOE, «Mazón se preocupó más que los miembros del Gobierno de España».
El banquete de Mazón en el Ventorro es una causa inmediata de que el PP no suba espectacularmente en las encuestas, pese a la descomposición acelerada del PSOE y las izquierdas subalternas. Por eso sorprende que un Feijóo de voz temblorosa y con llamativas ojeras marcadas no aprovechara para desvincularse del artífice de su estancamiento, en lo que definió como «hacerme una sesión de control». Más singular resulta su felicitación de «hoy Vox no se equivoca», en vísperas de unas elecciones aragonesas donde su rival más cualificado anida en la ultraderecha.
El enunciado de Águeda Micó, «es usted igual de culpable que Mazón» resulta injusto para Feijóo si se ciñe esta equivalencia a la jornada de la dana. Por desgracia, la continuidad todavía hoy como diputado del expresidente valenciano contamina al líder del partido, y sorprende que mantenga la simbiosis al esquivar cualquier insuficiencia de su representante en la zona afectada por la dana. El presidente del PP vuelve a equivocarse al señalar por tres veces el descarrilamiento de Adamuz como fruto de una negligencia, frente al «acto dedios» de las inundaciones valencianas, para disimular que Óscar Puente no se encerró en un restaurante. La izquierda ha sido ineficiente en la demolición de Feijóo, pero justificar a Mazón es una causa perdida. Por no hablar de la indecencia.
