El mando único en emergencias de Asturias

El reciente desencuentro entre los servicios de emergencia del Principado y efectivos dependientes de la Delegación de Gobierno obliga a echar una mirada retrospectiva con objeto de sentar las bases a futuras intervenciones y coordinación. La unívoca intervención del operativo de rastreo para hallar a un pescador desaparecido por tierra, mar y aire ha puesto el foco sobre ese mando único, escenario franco que no debería suscitar incompatibilidades.

Si hay diferencias de quién interviene en un rastreo de desaparecido, ¿qué no habrá en una catástrofe de mayor envergadura? La historia del sistema integral de emergencias para Asturias se retrotrae a la fundación de la Asociación de Bomberos de Asturias, en 1979, cuando el bombero Corsino Suárez Miranda creó el Instituto Heráclito, adscrito a la Universidad de Oviedo, verdadero promotor de la Protección Civil en Asturias de Delegación de Gobierno.

En 1987, Corsino Suárez, junto al Grupo del Perro de Elorrio, falleció en un accidente de helicóptero de la policía vasca en los Lagos de Covadonga. Entonces, nosotros ni teníamos Grupo del Perro, ni tan siquiera helicóptero, cuanto menos un sistema integrado de atención a las emergencias. El Consorcio de Incendios del Principado iniciaba su recorrido, junto al 1-1-2 Asturias. Con esta simple cita, conviene recordar que Asturias tiene uno de los mejores sistemas de atención a las emergencias, incluye el rescate aéreo de Bomberos, un referente internacional, además del Grupo Canino de Rescate ¿Cuál es el problema?

¿Cuál ha sido el problema teniendo personal de las Brigadas de Investigación de Incendios, BRIPAS, profusamente cualificado, que lo ha llevado a menos, cuando más desastres por incendios tenemos en Asturias? ¿Se busca ampliar la legislación en materia de emergencias? ¿Prefieren desorbitar la jurisprudencia ante la incompetencia de quienes aplican la ley, caso de la dana en Valencia? Ya está bien de rivalidades absurdas.

Quienes se formaron, incluso a nivel universitario, con la Ley 2/85 de Protección Civil, tenían claro el mando único, materializado en el Puesto de Mando Avanzado in itinere, dispuesto por el 1-1-2 que coordina a todos los servicios de emergencia e incluye a la Unidad Militar de Emergencias, UME, dependiente de la Ministra, ergo Delegada de Gobierno, como intermedio entre Principado y Estado. Conviene recordar que hasta la Unidad militar de Emergencias se crea, no solo con la anuencia del ministro Bono y presidente Zapatero, sino con la continua participación de bomberos de Asturias en misiones internacionales, léase Bosnia, Albania, Kósovo e Irak, todo debidamente documentado, coincidiendo en Bagdad-2003, con el fundador de la UME y primer General-Jefe que la fundó. Consta en acta. Hay que sumar, no restar.

¿Cuál es la incompatibilidad entre cuerpos dependientes del Ministerio de Defensa, en este caso Delegación de Gobierno, y la contrastada profesionalidad de los integrantes del Servicio de Extinción y Salvamento del Principado, SEPA? Que alguien lo explique, aunque la búsqueda del pescador desaparecido haya sido suspendida.