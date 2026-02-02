Papá y mamá

–Bueno… Pos yá ta. Ya marchó el neñu. El últimu que nos quedaba.

–Sí. Cerró la puerta y nun volvió. Como Jesucristo, pero con Erasmus.

–¿Y ahora qué facemos, Tino?

–Vivir, Marifé. ¡Vivir!

–Escucha…

–¿Qué ye, ho? Nun oigo na.

–Claro, la casa ta en silencio por primera vez en 28 años.

–¿Daste cuenta? Llevamos una hora sin hablar y nun pasó nada grave.

–Nadie pidió dinero, nadie vomitó y nadie suspendió matemátiques.

–Tamos solos, cielo. Y juntos.

–Eso ye lo peor.

–¿Qué, ho?

–¡Ay, Tino, nun sé qué facer contigo sin guajes pel medio!

–¿Por?

–Llevamos trenta años xuntos y nun sé nin qué música te gusta.

–Qué más da, somos matrimonio.

–¿Y eso pa qué sirve?

–Pa reñir pol mando a distancia, creo. Anque ahora sin guajes…

–Tengo l’instintu de dar meriendes a coses que nun esisten.

–¿En serio?

–Te lo juro. Acabo de ofrece-y un bocadillo al microondas.

–Normal. Andamos despistaos.

–Sí. Tantos años hablando solo de notas, cenas y lavadoras…

–¿Tu quiesme?

–Qué coses tienes, Tino.

–A veces siéntome como un mueble.

–Sí, vida, pero un mueble importante, al que tengo muncho cariño.

–¿Tú te acuerdas de por qué nos enamoramos?

–Sí. Porque eras misteriosu, divertidu, y besábesme nel coche.

–¿Y la pasión, Mari? ¿Qué fue de…?

–El deseo morrió’l día que me gritaste: "¡Coge el táper del guaje!".

–Yá, eh. A partir d’ahí pasé de ser amante a colaborador logístico.

–Y la pareja convirtiose nuna empresa familiar sin sexo.

–¿Tu crees que tendríamos que divorcianos?

–Ahora mismo, Tinín, siéntome más cerca de la freidora que de ti.

–La freidora siempre tuvo ahí pa ti.

–¡Qué machista sigues siendo, carapijo!

–¿Perdona?

–La freidora taba ahí pa toos. Anque solo la usara yo.

–Yá, muyer, pero…

–Antes soñábamos tanto con esti momento. Acabar la crianza, quedanos solos…

–Sí, pero en mis sueños tu tabes más interesante.

–Y en los míos, tu no eras tan oveya. ¿Qué facemos, ho?

–O divorcianos, o intentar follar.

–Puf. Dicho así, dan ganes de divorciase.

–Pero igual lo segundo sal más barato, eh.

–¡Imbécil! Dame’l móvil, anda. ¡Voi llamar al guaje! A ver si necesita algo…

