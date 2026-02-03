Por qué decimos "no" a Mercosur

Es Asturias una comunidad rural se mire por donde se mire. A excepción de las tres grandes urbes, todo lo que llega a nuestra vista esta bañado por lo agrícola.

No menos importante es recordar nuestras tradiciones ancestrales, la inmensa mayoría ligadas a una vida campesina, y tampoco lo es subrayar que uno de nuestros nuevos motores, el turismo, va ligado estrechamente con la agricultura y la ganadería, ya que sin esta,actividad nuestra tierra, como tal, sería otra.

Quiero decir con esto, y antes de entrar en los detalles del daño que este acuerdo puede causar concretamente a nuestro sector, que de ponerse en marcha este acuerdo no solo nos perjudicaría como agricultores y ganaderos, sino que estaría perjudicando a Asturias en su conjunto. Y a todos los asturianos.

Esta tierra es agrícola por excelencia, nuestros pueblos están sembrados de hórreos y paneras porque un día se llenaban de productos de la tierra, nuestros parques naturales lo son porque pastores y ganaderos han gestionado esos territorios durante siglos; las sendas que disfrutamos los fines de semana siguen siendo transitables en gran medida por los profesionales del campo que las mantienen limpias para llegar a sus pastos y majadas; las aldeas idílicas situadas en lugares inhóspitos siguen vivas gracias a los campesinos que se resisten a abandonar su forma de vida; los quesos de Asturias, envidia de toda Europa, no caen del cielo, son fruto del trabajo de las mujeres y hombres que a diario los trabajan; la leche asturiana, la vaca asturiana de los valles o la casina, la pita pinta, el gochu asturcelta, la cabra bermeya… son símbolos astures que sin nuestros ganaderos estarían extintos.

Entrando en el detalle del acuerdo, quiero también dejar claro que nuestro sector no está en contra del libre comercio ni de llegar a acuerdos con otros continentes, pero dejando una cosa clara: sin usarnos como moneda de cambio.

El Mercosur, tal y como está planteado, significaría entrar a competir con unos países que producen los alimentos con una serie de normativas que aquí llevan prohibidas o restringidas desde hace más de 20 años; por ejemplo, la hormonacion de animales, el uso de transgénicos, pesticidas etc...

Esta serie de cuestiones, sumado al tipo de explotaciones que hay, por ejemplo, en Brasil o Argentina, con unas extensiones de terreno inimaginables para un ganadero asturiano, hace que entremos en una competencia desleal en toda regla.

En las últimas semanas hemos oído también hablar de las medidas de salvaguardia como posible filtro a la entrada de estos productos, algo que no podemos aceptar dados los precedentes, por ejemplo, en el acuerdo con Marruecos y el tomate, donde las medidas de salvaguardia no funcionaron y el daño llegó de pleno a las explotaciones. O, por poner un ejemplo de otro sector, el acuerdo de liberalización del sector textil (fin del acuerdo Multifibras, 2005) donde la UE eliminó las cuotas a las importaciones textiles (especialmente de China) y donde existía una cláusula de salvaguarda para frenar importaciones si causaban perturbaciones, cláusula que falló al activarse tarde y de forma parcial y produciendo cierres de fábricas y pérdida masiva de empleo en España, Italia, Portugal, y Francia. En resumen, no podemos fiar nuestro futuro a una serie de medidas que ya han fallado en el pasado.

El sector agrícola y ganadero está cansado de que la clase gobernante europea y española nos vengan a decir cómo tenemos que hacer las cosas. Parece ser que llevamos siglos haciéndolo horrorosamente mal, y ahora los burócratas de Bruselas nos imponen cómo tenemos que cuidar a nuestros animales, con qué y cómo los tenemos que criar, cómo sanarlos en el caso de estar enfermos, y así con un sinfín de normas que han estrangulado al sector a niveles nunca imaginados. Pero lo más grave es que ahora toda esta normativa que nos han impuesto desde hace décadas queda en el olvido a la hora de abrir la puerta a alimentos de Mercosur, que han sido producidos con todo lo que aquí nos han prohibido. Es una auténtica burla.

Finalmente, como organización mayoritaria de esta tierra pedimos a los partidos con representación en Europa, en primer lugar, que no se apruebe la puesta en marcha provisional del acuerdo hasta que la justicia se pronuncie, algo que nos parece muy razonable viendo la división existente en el Parlamento Europeo y dado que esa entrada provisional tiene que partir de la Comisión Europea. En segundo lugar, que no intenten maquillar el voto favorable con salvaguardias que seguramente van a quedar muy bonitas sobre el papel, pero que ya hemos visto que pueden fallar.

El campo asturiano, el sector primario de Asturias, dice "no" a Mercosur. n