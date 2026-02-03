La manipulación, la mentira o las verdades a medias son armas arrojadizas que la izquierda política y mediática utilizan desde siempre con magistral destreza y así, una vez más y ya son demasiadas, han dirigido su artillería contra el arzobispo de Oviedo, Fray Jesús Sanz Montes, al que se la tienen jurada por no ser, como tantos otros, un obispo dócil y manso frente a los poderes establecidos.

Manipulación, inmigración y comunión en defensa del Arzobispo

Cualquier excusa es buena para atacar al Pastor de la Iglesia que peregrina por estas benditas tierras de Asturias, lo mismo les sirve una homilía, que unas declaraciones, que una carta o que un tuit… hay que censurar al Arzobispo, para intentar así amedrentarle y de paso taparle la boca. La táctica ya es vieja y a lo largo de la historia ha funcionado con no pocos personajes públicos, incluidos numerosos obispos que ante el temor del "¿qué dirán de mí si, fiel a mi conciencia y a mi deber de predicar el Evangelio, denuncio decisiones y situaciones que atentan contra el hombre, su dignidad y sus derechos inviolables?"… Entonces lo más prudente será callarse, poniendo como parapeto la "prudencia" y como escudo la "misericordia"…

Pobre Iglesia si en su historia bimilenaria aquel grupo de pescadores de Galilea se hubiesen callado para no molestar a Herodes o a Caifás, qué sería de nosotros si aquellos primeros mártires hubiesen dado su brazo a torcer aplaudiendo los excesos del circo, los desmanes de las bacanales, la legalidad de la esclavitud o la tiranía del emperador reinante… No se doblegaron, no se amedrentaron, no se callaron, aunque tuvieran que pagar su fidelidad al Nazareno con la sangre derramada en el coliseo de la gran urbe o aunque les acusaran de prender fuego a la mismísima Roma.

Los críticos con Fray Jesús no dejan de ser personajes cuando menos "curiosos", aprovechan la mínima ocasión para "peregrinar a Roma" agarrados a los ropajes cardenalicios de un paisano de la tierrina y envueltos en la bufanda roja del omnipresente Padre Ángel, para llevarle a León XIV una imagen de la Santina de Covadonga, la Patrona de Asturias cuyo santuario se niegan a visitar en el día de su fiesta, aludiendo discrepancias con el Obispo Diocesano, curioso peregrino que con tanta "piedad" se postra ante el Santo Padre y que a renglón seguido niega la retransmisión por la TPA de la misa del día de Covadonga o que un día sí y otro también hace todo lo posible para cargarse la asignatura de religión en los centros de enseñanza del Principado mandando al paro a no pocos profesores de Religión Católica.

La última disculpa para atacar al Arzobispo ha sido el tuit publicado por Sanz Montes con motivo de la regularización en España de cientos de miles de inmigrantes , si se lee dicho mensaje con objetividad y sin afán manipulador, no se podrá encontrar en el mismo reproche alguno, el Arzobispo nos recuerda el mandato evangélico de acoger al extranjero: "Bienvenidos los inmigrantes , en cuyos rostros vemos el de Jesús, pero no caben todos y de cualquier manera".

Lo dicho por el prelado asturiano es obvio y evidente, todo proceso migratorio tiene que ser regulado, afirmar lo contrario es pura demagogia que, lejos de solucionar el problema lo agrava y empeora, de esa demagogia solo se benefician las mafias que sin escrúpulo moral alguno utilizan a los inmigrantes como mera mercancía humana con la que trafican en pro de su propio y criminal enriquecimiento, la Ley debe ser respetada y es la mejor garantía para que no se vulneran los derechos de nadie.

Pero no son solo las mafias especializadas en el tráfico de personas las únicas beneficiarias de este proceso regulador. Un Gobierno a la deriva, ahogado en el fango de una corrupción que le desborda de manera imparable, un Gobierno víctima de sus propias mentiras, secuestrado por los enemigos de España, sin presupuestos generales, sin apenas los mínimos apoyos parlamentarios, necesita crear constantes cortinas de humo para distraer a la opinión pública, terminado ya el "comodín" de Franco, "causante de todos los males desde el paleolítico hasta nuestros días", agotado el filón del Valle de los Caídos, con la complicidad anuente de algún purpurado, desbordado por unos trenes que descarrilan y matan por decenas a honrados ciudadanos españoles, avergonzados ante el fracaso de ese "akelarre" de funeral de Estado con tintes masónicos, acomplejados ante la reacción de las familias y del pueblo andaluz que exigió un funeral católico, ante la que está cayendo, había que abrir el paraguas de la inmigración ilegal y mezclarlo con la suspensión de la subida de las pensiones, para así una vez más engañar, manipular, tergiversar…

Ante este panorama, que los gobiernos de nuestra Nación y de nuestra Región con todos sus potentes satélites mediáticos, carguen contra un arzobispo que un día tras otro nos demuestra una valentía y un coraje verdaderamente evangélicos, no resulta extraño, forma parte de ese laicismo arcaico, casposo y decimonónico del que siempre han hecho gala.

Lo más penoso es que haya "católicos" que firmen un manifiesto criticando e injuriando a su obispo, los nombres de los firmantes no nos sorprenden, son "viejos conocidos en los hervideros diocesanos, aunque alguno hay que prevaliéndose de su condición de sacerdote y profesor del Seminario, u otro de su oficio de "Delegado Episcopal", arremeten con especial dureza. ¿Recordarán aquella solemne promesa de respeto y obediencia al Obispo que realizaron el día de su ordenación sacerdotal?

Queda claro que en esta historia si alguien atenta contra la "comunión eclesial", no es precisamente nuestro arzobispo sino estos "progresaurios" que ya están tardando en dimitir de sus oficios diocesanos.