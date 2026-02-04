Ya todos son influencers

Adrián Barbón Rodríguez es el primer presidente-influencer de la autonomía asturiana. Para la historia regional quedan momentos estelares como las entrañables visitas dominicales de su amiga-hermana Ana con la perra "Selva". Por cierto, "Selva" cumple justo este mes de febrero tres años de edad, informa nuestro equipo de investigación y espionaje. O como el día en que nos mostró cómo hacía la maleta para ir a Madrid y descubrimos que todas las corbatas del Presidente cuelgan del armario con el nudo ya hecho. O como el pasado 4 de enero, cuando se autofelicitó el cumpleaños (47 ) con una foto suya de tierno infante con pantalones bombachos con peto y jersey tricotado. De fondo sonaba la música del cumpleaños feliz-cumpleaños feliz que te desean tus amigos de "Parchís".

Barbón tienen un nivel de producción en redes tan inalcanzable que cualquiera podría llegar a plantearse a qué hora gobierna, pero lo cierto es que la actividad instagramática debe dar sus resultados. Tanto que el resto de los políticos asturianos están imitándolo ya, con mayor o menor fortuna. Y así hemos visto cosas que jamás creerías, que diría aquel androide terminal de "Blade Runner".

Hemos visto, por ejemplo, a la diputada el grupo mixto Covadonga Tomé comparecer ante sus seguidores con un pasamontaña de color de rosa para criticar al influencer Cecyarmy, que sale siempre con pasamontañas negro, por los premios que organiza, donde el antiperiodista Vito Quiles se puso a corear una canción muy cariñosa contra Pedro Sánchez. La misma, por cierto, que cantaron los asistentes al reciente concierto de "Taburete" en Gijón.

El último en probar suerte en el mundo de los influencers es Mario Arias Navia, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Oviedo, que el día 21 será elegido, salvo catástrofe, presidente del PP de Oviedo. Arias Navia ya ha empezado a dejarse ver por las redes con otra prestancia. En su primer vídeo recorría Oviedo rumbo a un horizonte promisorio, con la actitud de los que llevan la melena al viento (sin que pudiera ser el caso). En su segundo vídeo, Arias protagoniza una escena de "Friends" con Gerardo Antuña, que será su secretario general en el PP de Oviedo después de salir del ostracismo al que le condenó un señor de Teverga que trabajó en la banca muchos años.