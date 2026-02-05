Opinión
Salvador méndez méndez
Ence, una destrucción de empleo inaceptable
Siento que es de justicia y necesario mostrar mi más firme apoyo y solidaridad con la plantilla de la factoría de Ence, que está sufriendo un momento muy difícil y desalentador. Y lo hago como asturiano, vecino y ex alcalde de Coaña, natural de Andés, en el concejo de Navia, y representante del Occidente en la Junta General como diputado del Partido Popular.
La presentación de un expediente de regulación de empleo por parte de la empresa es una noticia que ha generado una gran preocupación en nuestra comarca. No puede ser de otra manera porque Ence es mucho más que una empresa, es un pilar fundamental para cientos de familias que dependen directa o indirectamente de su actividad.
No puedo evitar expresar mi decepción por el escaso compromiso que Ence está mostrando con el entorno que la acoge. La generación de empleo de calidad no puede ser la única justificación para que la empresa ignore las necesidades y preocupaciones de la comarca.
El anuncio de la destrucción de empleo aumenta la preocupación hasta hacer surgir la alarma, y obliga a los representantes públicos y la sociedad en general a adoptar una postura diferente con la papelera.
Ence Navia tiene que cambiar de actitud, negociar con los representantes de los trabajadores y encontrar soluciones que garanticen el futuro de la planta y el empleo de nuestros vecinos.
La dirección de la empresa juega un papel fundamental en este proceso, y debe poner sobre la mesa herramientas que disminuyan los costes de fabricación sin afectar al capital humano.
No podemos permitir que casi cien familias se vean afectadas por decisiones que parecen más interesadas en maximizar beneficios que en garantizar el bienestar de los empleados.
Y tampoco podemos olvidar que Ence ha recibido en los últimos años alrededor de 50 millones de euros en ayudas públicas, algunas de ellas vinculadas expresamente al mantenimiento del empleo.
Trabajadores de Ence, estamos con vosotros, la sociedad asturiana está con vosotros, no estáis ni estaréis solos en vuestra lucha, como se demostró este pasado domingo con la masiva concentración celebrada en Navia en apoyo a una reivindicación justa para el futuro no solo de los trabajadores, sino también de Navia, la comarca occidental y toda Asturias.
