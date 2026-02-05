Los pacientes y sus familias necesitan una atención oncológica más humana e integral

Es 4 de febrero, Dia Mundial Contra el Cáncer. La predicción del futuro de esta enfermedad no ha cambiado: uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres serán diagnósticos de cáncer a lo largo de su vida. En 2030 en nuestro país, habrá un diagnóstico cada dos minutos. En 2023, hubo 7.500 nuevos casos en Asturias, una de las mayores tasas de incidencia de España. El cáncer causa la muerte de 3.500 asturianos. La supervivencia a la enfermedad se ha duplicado en los últimos 40 años, siendo actualmente de un 57,4% en hombres y 65,2% en mujeres (https://seom.org › prensa › el-cancer-en-cifras)

Tras un diagnóstico de cáncer surgen las preguntas. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo será mi vida ahora? ¿Voy a morir? ¿Como será el tratamiento? ¿Qué futuro me espera? Inicialmente, todo gira en torno al tratamiento. Sin embargo, pronto aparecen necesidades que van variando con la evolución de la enfermedad y las circunstancias del paciente. Proporcionar una atención oncológica integral y más humana supone comprender y atender a todo lo que hay detrás del diagnóstico.

La Asociación Española Contra el Cáncer ha escuchado la voz de los pacientes oncológicos y de sus familiares para conocer sus necesidades y demandas. Como resultado, ha desarrollado un nuevo modelo de atención integral y humanización, que pone al paciente en el centro y se apoya en cuatro grandes bloques de actuación: la atención y tratamiento integrales, el derecho a decidir, el cuidado del entorno asistencial y el bienestar y formación de los profesionales.

En la Asociación Contra el Cáncer, sabemos que el tratamiento de la enfermedad es prioritario, pero también lo es acompañar y facilitar la integración del bienestar psicológico y social como un hecho inseparable del cuidado clínico. Desde el diagnostico hasta la supervivencia o los cuidados al final de la vida. Para ello, la Asociación ha ampliado servicios como fisioterapia, nutrición, logopedia o atención jurídico-laboral, entre otros.

Humanizar la atención sanitaria implica garantizar el derecho del paciente a comprender su situación con la información suficiente que le permita decidir sobre su salud. Humanizar es reforzar la autonomía y participación. Para ello, la Asociación impulsa la primera Red de Pacientes con Voz cuyo propósito es ayudar a otras entidades a incluir la vivencia del paciente dentro de su actividad.

Humanizar es transformar los entornos asistenciales, es decir, todos aquellos elementos que determinan profundamente la experiencia de las personas: los tiempos, los circuitos, la burocracia, la intimidad, el espacio asistencial, la forma en el que se recibe la atención…Todos ellos influyen en cómo se vive el proceso oncológico, reduciendo el miedo y la ansiedad. Para ello, la Asociación invierte en la creación de espacios humanizados, accesibles y abiertos a los pacientes, a la ciudadanía y a la sociedad. Espacios donde se trata de manera integral a pacientes y familiares.

Humanizar requiere tener en cuenta a los profesionales. Para ello la Asociación, a través del programa de acompañamiento, busca promover el bienestar y la formación del personal sociosanitario con el objetivo de reducir la ansiedad, mejorar la toma de decisiones y fortalecer el vínculo terapéutico. Humanizar implica situar a la persona en el centro del sistema, con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial.

El 4 de febrero es una fecha clave para concienciar y movilizar a toda la sociedad asturiana en la necesidad de humanizar la atención del cáncer, adquiriendo un compromiso conjunto frente al cáncer y sus consecuencias. Todos contra el cáncer.