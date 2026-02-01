Opinión
De «Lou Grant» a «The Paper»
Me cuesta escribir sobre este tipo de cosas sin caer en cierta melancolía, pero hubo una tiempo, no tan lejano, en que el periodismo portaba, incluso en la ficción, un gesto de dignidad. La serie televisiva «Lou Grant», a finales de los setenta, no solo retrataba una redacción, sino que la convertía en un templo laico donde la verdad se perseguía con uñas y dientes. Muchos descubrieron allí una vocación, quiero pensar que por sentido más que por glamour. Informar era una tarea cívica, porque el poder, sin un ojo encima, tiende a engordar y a pudrirse.
Casi medio siglo después, el espejo nos devuelve otra imagen, la de «The Paper», una comedia, también televisiva, que parodia exagerando, a veces más de la cuenta, para que duela. Y duele, vaya si lo hace. Sigue a un periódico de Ohio que llegó a tener mil empleados, corresponsales en medio mundo y un peso real en la vida pública, y que, reducido a la mínima expresión, sobrevive en la misma planta de un edificio compartido con una empresa de papel higiénico. La metáfora es obvia, parece escrita por un guionista con demasiada mala uva y, sin embargo, no deja de ser la realidad la que se ha tornado tristemente satírica. Ya no se trata solo del desplome del papel, ni de la tiranía del clic. El problema es más profundo, parte de la sustitución del periodismo de siempre por su caricatura: la noticia convertida en contenido, el editor en community manager, el reportero en productor de titulares rápidos para alimentar un algoritmo insaciable. En el camino, se pierde tiempo, contexto, contraste y responsabilidad.
Este oficio, por qué negarlo, va con los tiempos. Las democracias no se rompen de golpe, se agrietan cuando el periodismo renuncia a su papel de contrapoder. «Lou Grant» lo sabía. «The Paper» se ríe por no llorar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona