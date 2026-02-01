Riesgo por los minerales críticos

La Unión Europea depende de forma alarmante de otros países para obtener los minerales críticos y corre el riesgo de quedarse sin esas materias esenciales para la transición energética y el desarrollo tecnológico, ha advertido esta semana el Tribunal de Cuentas Europeo en un informe especial. La UE está muy lejos de alcanzar los objetivos de producción propia, reciclaje y diversificación de suministros fijados para 2030. Los acuerdos comerciales y de asociación con otros países no dan el resultado esperado y los Veintisiete tendrán dificultades en el suministro de esos minerales, concluye el informe. Sin las materias primas fundamentales «no habrá transición energética, ni competitividad económica, ni autonomía estratégica en la UE», afirma el Keit Pentus-Rosimannus, responsable del informe del Tribunal de Cuentas Europeo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) también advierte en su informe Perspectiva Global de Minerales Críticos 2025 que la producción de cobre será un 30% inferior en 2035 a la demanda para la transición energética debido al declive del rendimiento de las minas existentes. La AIE añade que la fuerte demanda de litio conducirá a un déficit de oferta al inicio de la década de 2030. Eso acusará un fuerte aumento de los precios, que encarecerá la transición energética. En los últimos 12 meses, el precio del litio y del cobre ya han subido el 74% y el 26% en el Mercado de Metales de Londres.

La UE depende totalmente del exterior para aprovisionarse de galio, metales del grupo platino, manganeso, tántalo, grafito natural, fósforo, magnesio, antimonio, boro/borato, tierras raras pesadas y ligeras, litio, niobio, escandio y vanadio, según los datos de la Comisión Europea. La UE también importa el 89% de la bauxita/aluminio, el 84% del cobalto, el 81% del tungsteno, el 79% de la baritina, el 77% del níquel, 55% del silicio metálico, el 64% de la fluorita, el 57% del cobre, el 49% del germanio y el 41% del arsénico.

Esto muestra que en 25 de los 34 minerales del reglamento europeo de materias primas fundamentales la dependencia de otros países es total o muy alta. Esos 25 minerales son indispensables para fabricar electrolizadores, aerogeneradores de electricidad, baterías de iones de litio, placas solares fotovoltaicas y bombas de calor. Entre los otros minerales críticos del reglamento europeo figuran: el titanio, el wolframio, el estroncio, el berilio, el helio, el hafnio y las tierras raras para imanes permanentes. El Tribunal de Cuentas critica que la Comisión Europea no haya incluido otros minerales clave para la transición energética en la lista del reglamento, como el telurio y el indio.