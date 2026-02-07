Opinión
El tamaño sí importa
No digo que el olimpismo sea cosa de chicos, claro (¡faltaría más!), pero en el "citius, altius, fortius" (más rápido, más alto, más fuerte) de su lema hay una vaharada testosterónica bastante apestosa, un supremacismo en estado puro y a costa de lo que sea -como la historia olímpica enseña- que no es fácil separar de la masculinidad. La polémica, en la Olimpiada de invierno iniciada ayer, sobre la posible inyección hialurónica en el pene de algunos saltadores, a fin de justificar unas hechuras algo mayores del traje para que su resistencia al aire sea también un poco mayor y planeen un metro o dos más antes de que sus esquíes tomen tierra (nieve, en este caso), es una metáfora preciosa de lo que digo. Al final es el viejo asunto del velamen exhibicionista puesto ahora al servicio de una utilidad deportiva (?), acreditando que el tamaño sí importa aunque no haya sexo por medio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se hace oficial reembolso de la Seguridad Social a los pensionistas asturianos y que 'llega hasta los 2.000 euros': se confirma el pago
- Fallece la joven Cristina Pérez Galcenco, una de las modelos de Pasarela Campoamor, que desfiló en citas de medio mundo
- Manu gana Pasapalabra y deja a Rosa con la miel del triunfo en los labios: un bote de 2,7 millones de euros
- Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Gran despliegue en el HUCA para trasladar a otras comunidades los órganos donados por un adolescente asturiano
- Foca' y 'Delfín', los impresionantes buques de guerra (de 50 metros de eslora) que construye Armón para la Armada sueca
- El nuevo ascensor que pondrá marcha en Oviedo para salvar una empinada calle
- Colas en la iglesia gijonesa de Jove para comprar 600 kilos de rosquillas a la venta por San Blas: 'Hemos llegado a entregar hasta 200 paquetes a una sola persona