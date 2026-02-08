Opinión
La ciencia en un tuit: Sensores forestales autónomos
La naturaleza y la tecnología se unen para combatir los incendios forestales. Investigadores han desarrollado sensores capaces de operar gracias a la electricidad generada por los propios árboles, una innovación que promete revolucionar la prevención de incendios en los bosques. La electricidad se genera debido a la diferencia de pH o acidez entre el propio árbol y el suelo.
Aunque la electricidad generada por cada árbol es mínima, resulta suficiente para alimentar sensores que miden de forma constante la humedad y la temperatura del entorno. Asimismo, si detectan los primeros indicios de incendio, envían una alerta inmediata a las autoridades, lo que permite actuar antes de que el fuego se descontrole. Esta ingeniosa solución abre un nuevo frente en la lucha contra los incendios forestales.
